FC Augsburg

18:02 Uhr

Maier ist vom FCA-Weg überzeugt: "Ein schlechtes Spiel macht die Euphorie nicht kaputt"

Plus Arne Maier ist in diesem Kalenderjahr in der Startelf des FC Augsburg gesetzt. Der 24-Jährige freut sich vor allem auf eine Partie.

Von Marco Scheinhof

Arne Maier ist zufrieden. Er lacht viel, seine Laune ist gut. Gerade kommt er aus dem Kraftraum in der WWK-Arena, er trägt noch sein schwarzes Trainingsshirt. Der 24-Jährige hat in diesem Kalenderjahr seine Startelfquote deutlich verbessert. Fünf Partien, fünfmal bei Anpfiff auf dem Platz. In der ersten Saisonhälfte war das noch anders. Da hatte Maier den Spielbeginn häufiger mal von der Ersatzbank aus erleben müssen. Gerade in der kurzen Hochphase des FC Augsburg, als die Siege gegen Bremen, Bayern München und Schalke 04 gelangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

