FC Augsburg

06:16 Uhr

Mainz-Spiel fällt aus: Weinzierl und der FCA werden ausgebremst

Plus Nach der Absage gegen Mainz 05 wartet auf Trainer und Spieler des FCA ein freies Wochenende. Sie müssen zuschauen, während die direkte Konkurrenz punkten kann.

Von Johannes Graf

Glaubt man Markus Weinzierl, so verschwendete er am Donnerstagnachmittag keinen Gedanken daran, wie er auf eine Spielabsage reagieren würde. Ob er ein Training oder ein internes Testspiel ansetzen würde? Oder ob er seinen Spielern gar ein paar freie Tage gewähren würde, um den Kopf freizubekommen? Weinzierls Antwort: „Wir gehen hundert Prozent davon aus, dass wir spielen.“ Mainz 05 hatte bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) beantragt, die samstägliche Partie beim FC Augsburg zu verschieben. Begründet hatte der Klub den Antrag damit, dass ihm am Spieltag keine 16 Spieler zur Verfügung stehen würden. Darunter müssen neun lizenzierte Spieler und ein Torhüter sein.

