06:35 Uhr

Malediven, Formel 1, Vaterfreuden: So verbringen die FCA-Spieler die WM-Pause

Plus Wer nicht bei der Fußball-WM dabei ist, hat den Luxus eines längeren Urlaubs. Den haben die Spieler des FC Augsburg höchst unterschiedlich verbracht.

Von Florian Eisele

Frei im November – das ist für Bundesliga-Profis für gewöhnlich nur eine Wunschvorstellung. Wenn es auf das Jahresende zugeht, platzt der Terminkalender meist aus allen Nähten. Dieses Jahr ist dank der Winter-WM in Katar alles anders. Nach dem letzten Bundesligaspiel der Hinrunde am 12. November ging es auch für die Spieler des FC Augsburg in die Pause. Und seither ist Freizeit angesagt. Erst am 5. Dezember ruft FCA-Coach Enrico Maaßen zum Trainingsauftakt auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

