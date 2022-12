Mann des Jahres, Moment des Jahres: Der FCA in der Podcast-Analyse

Für den FC Augsburg geht das wohl bewegteste Jahr der jüngeren Vereinsgeschichte zu Ende – Grund genug, das in einer Spezialfolge der Viererkette zu würdigen.

Was war das für ein Jahr beim FC Augsburg! Das Jahr im Zeitraffer: Millionentransfer Pepi, knapper Klassenerhalt, völlige Eskalation zum Saisonende mit den Rücktritten von Trainer Markus Weinzierl und Präsident Klaus Hofmann innerhalb von nicht einmal 24 Stunden, dann der Neuangriff mit Enrico Maaßen und Markus Krapf mit Rückschlägen, aber auch dem Sieg gegen die Bayern. Viel Stoff also für die Viererkette, den FCA-Podcast unserer Redaktion, um in einer Spezialfolge auf die Geschehnisse der vergangenen zwölf Monate zurückzublicken.

Diesmal sind auch alle vier Mitglieder der Viererkette dabei: Johannes Graf, Marco Scheinhof, Robert Götz und Florian Eisele lassen die Ereignisse Revue passieren und erläutern, wie sie jeweils das Jahr 2022 erlebt haben. Dazu kürt jeder seinen persönlichen Moment des Jahres sowie seinen Mann des Jahres aus FCA-Sicht. Kleiner Spoiler: Dass Tomas Koubek darin eine Rolle spielt, dürfte nicht jeder auf dem Schirm haben – ist aber so.

Florian Niederlechner scheint beim FC Augsburg keine Zukunft mehr zu haben

Aber auch die Ereignisse der jüngsten Wochen sind natürlich ein Thema beim Jahresabschluss unserer Viererkette: Das FCA-Quartett erläutert, warum Florian Niederlechner keine Zukunft beim FCA zu haben scheint und welcher Stürmer als möglicher Nachfolger im Gespräch ist. Ohnehin wird spannend sein, wie der FC Augsburg aus der langen Winterpause kommen wird – erneut muss die Frage beantwortet werden, welchen Fußballstil der FCA denn nun haben will und ob der als Hoffnungsträger eingepreiste Niklas Dorsch endlich die Rolle übernehmen kann, die Trainer Maaßen ihm in seinem System zugedacht hat. Die Mission, sowohl auf als auch abseits des Platzes die Herzen der Fans zurückzugewinnen, scheint jedenfalls noch lange nicht abgeschlossen zu sein. (eisl)

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast „Viererkette“.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

