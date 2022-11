FC Augsburg

12:03 Uhr

Beim FCA-Gegner Eintracht Frankfurt zieht Mario Götze im Mittelfeld die Fäden

Mario Götze sorgt mit Eintracht Frankfurt in der Bundesliga und in der Champions League für Furore.

Plus Mario Götze sorgt mit Frankfurt in Champions League und Bundesliga für Furore. Am Samstag gastiert die Eintracht beim FCA. Ob Götze spielt, ist aber unsicher.

Von Robert Götz

Wenn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Mario Götze mit Eintracht Frankfurt auf den FC Augsburg trifft, dann wird es kein Wiedersehen des 30-Jährigen mit seinem jüngeren Bruder Felix geben. Der 24-Jährige wird nicht in der fast ausverkauften WWK-Arena sein, sondern er wird am Sonntag mit RW Essen beim VfB Oldenburg antreten.

