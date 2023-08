Kleiner König Kalle Wirsch ist neues FCA-Gastgeschenk

Statt eines Wimpels bekommen die Gegner des FCA eine Marionette überreicht. Heuer ist das der Kleine König Kalle Wirsch. Die ersten Beschenkten stehen bereits fest.

Schon seit einigen Jahren machen der FC Augsburg und die Augsburger Puppenkiste gemeinsame Sache: Im Rahmen dieser Kooperation ist es zur Tradition geworden, dass gegnerische Mannschaften vor jedem Bundesliga-Heimspiel des FCA anstatt eines Wimpels eine Marionette überreicht bekommt. In dieser Saison dürfen sich die Kapitäne der Gast-Teams auf Kalle Wirsch, den König der Erdmännchen, freuen.

Kleiner König Kalle Wirsch ist ein Marionettenspiel aus der Augsburger Puppenkiste von Manfred Jenning, das auf der Buchvorlage von Tilde Michels beruht. In der Geschichte wird der kleine Erdmännchenkönig Kalle Wirsch vom bösen Zoppo Trump zum Kampf um den Thron herausgefordert. Auf der Reise zur Erdmännchenfestung muss Kalle verschiedene Fallen und Hindernisse überwinden und wird dabei von den Menschenkindern Jenny und Max begleitet. Trotz verletzter Hand kann sich König Kalle Wirsch am Ende durchsetzen und die Kinder schaffen es zur Erde zurück.

Beim Pokalauftakt gegen Haching kommt Kalle zum ersten Mal zum Einsatz

Erstmals übergeben wird der neue Kapitän Ermedin Demirović die Marionette am Sonntag, 13. August, um 15.30 Uhr beim Pokalspiel des FCA in Unterhaching. Auch beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag, 19. August, um 15.30 Uhr wird Kalle Wirsch bei der Seitenwahl an die Gäste überreicht.

Des Weiteren wird im Rahmen der Kooperation mit der Augsburger Puppenkiste auch in dieser Saison bei jedem FCA-Tor im Heimstadion die Torhymne „Eine Insel mit zwei Bergen“ der Augsburger Puppenkiste erklingen. Zudem gibt der Kasperl erneut vor jedem Heimspiel seinen Ergebnistipp ab. (PM, AZ)

