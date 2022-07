Martinez-Wechsel von Porto zum FCA? So viel ist dran an dem Gerücht

Vor dem Vorbereitungsspiel des FC Augsburg verbreitet sich ein Nachricht über eine geplante Verpflichtung. Wie man das Gerücht in Augsburg beurteilt.

Das Gerücht ploppte am Samstag wenige Stunden vor dem letzten Vorbereitungsspiel des FC Augsburg gegen den französischen Erstligisten FC Stade Rennes im Internet auf: der Fußball-Bundesligist soll für eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro Stürmer Tony Martinez vom FC Porto verpflichten wollen. Dies meldete am Samstag die in Madrid erscheinende spanische Sport-Tageszeitung AS, danach verbreitete sich das Gerücht schnell.

Doch nach Informationen unserer Redaktion ist man beim FC Augsburg noch lange nicht so weit. Zwar soll der 25-jährige Angreifer auf der Augsburger Offensiv-Scoutingliste ziemlich weit oben stehen, doch ist der FCA erst dabei auszuloten, ob der Spanier es sich überhaupt vorstellen kann nach Augsburg in die Bundesliga zu kommen. Kontakt zum FC Porto, geschweige denn ein Angebot, gibt es noch nicht.

29 Bilder Oxford und Vargas sind zurück: Der FCA im Trainingslager, Teil 2 Foto: Klaus Rainer Krieger

Der FC Porto will Martinez überhaupt nicht zum FCA wechseln lassen

Zumal der FC Porto den athletischen Mittelstürmer, der noch Vertrag bis 2025 hat, gar nicht ziehen lassen will. Zwar ist Martinez, der unter anderem schon in der Premier League bei West Ham United unter Vertrag stand, nicht die erste Wahl und muss sich hinter Evanilson und Mehdi Taremi anstellen, doch als Rückversicherung auf der Bank will der portugiesische Spitzenklub den Stürmer eigentlich halten.

Doch Martinez, der ehemalige Juniorennationalspieler Spaniens will mehr. Er will sich zeigen. Ob er das beim FCA in der kommenden Saison tun kann, wird sich zeigen. Doch das der FCA das Doppelte des bisherigen Marktwertes investieren will, der bei rund fünf Millionen Euro liegt, ist fraglich.