FC Augsburg

15:46 Uhr

Matchwinner Arne Engels vom FC Augsburg bleibt bescheiden

Plus Bislang blickt Arne Engels beim FC Augsburg auf eine durchwachsene Saison. Gegen den VfL Wolfsburg konnte er punkten. Dennoch droht ihm nun die Ersatzbank.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Arne Engels, 20, ist kein Spieler, der sich in den Vordergrund drängt. Zurückhaltend, bescheiden, teils schüchtern wirkt er abseits des Rasens. An seinem Verhalten änderte er nichts, als er im Bauch der Augsburger Arena das 3:2 gegen den VfL Wolfsburg einordnen sollte. Wiederholt sprach der Belgier in Englisch von einer "tollen Teamleistung", davon, dass seine Mannschaft einen Rückstand aufgeholt und in einen Erfolg umgewandelt hatte. Wovon er nicht sprach: Welch gehörigen Anteil er am zweiten Augsburger Sieg in Folge hatte.

Engels hatte nach rund einer Stunde den Platz betreten. 1:2 lag der FCA zurück. In der Folge machte er an diesem Nachmittag den Unterschied aus. Erst erzwang der U21-Nationalspieler mit einer Flanke das Eigentor des Wolfsburger Abwehrspielers Bournauw, später nickte er den Ball zum Siegtreffer ins Netz. Einen besseren Zeitpunkt hätte sich Engels für seinen Premierentreffer in der Fußball-Bundesliga kaum aussuchen können. Breit grinsend erzählte er von seinem Tor, das die Arena zwischenzeitlich beben ließ. Er habe den Ball kommen sehen, habe erkannt, dass er ihn vollenden konnte, beschrieb Engels. Im 25. Ligaspiel traf er erstmals für den FCA. Auf weitere Tore wolle er nicht mehr so lange warten müssen, merkte er an. "Ich hoffe, ich lasse den nächsten Treffer schnell folgen."

