Maximilian Bauer wechselt aus Fürth zum FCA

Im Sommer wird Maximilian Bauer von der SpVgg Greuther Fürth zum FCA wechseln. Der 21-jährige U21-Nationalspieler ist somit der erste Neuzugang des Fußball-Bundesligisten für die kommende Saison.

Die Wintertransferperiode ist soeben abgeschlossen worden, doch der FC Augsburg schiebt bereits die Kaderplanung für die nächste Saison voran. Von der abstiegsgefährdeten SpVgg Greuther Fürth wird Abwehrspieler Maximilian Bauer zum Fußball-Bundesligisten wechseln. Nach Informationen unserer Redaktion wird der 21-Jährige beim FCA einen Vertrag bis Sommer 2027 erhalten. Am Mittwochnachmittag wird der FC Augsburg den Transfer wohl bestätigen.

Der 1,89 Meter große Innenverteidiger Bauer ist seit der vergangenen Saison bei den Franken eine Stammkraft in der Profimannschaft und trug als verlässlicher Abwehrspieler zum Aufstieg der Fürther in die erste Liga bei. In der laufenden Bundesliga-Saison behielt er in der Vorrunde seinen Platz in der ersten Elf, auch wenn ihn zwischenzeitlich eine Corona-Infektion ausbremste. In der Rückrunde kam Bauer bislang unter Trainer Stefan Leitl hingegen nur zu Kurzeinsätzen.

Maximilian Bauer wechselt ablösefrei zum FC Augsburg

Bauers Vertrag läuft im Sommer aus, daher wechselt der Fußball-Profi ablösefrei zum FCA. Ausgebildet wurde der Jungprofi in der Fürther Nachwuchsabteilung, seit 2014 spielte er dort. 2018 folgte der Wechsel in den Profikader der SpVgg. Seitdem kam Bauer in 66 Pflichtspielen zum Einsatz und steigerte seinen Marktwert laut dem Branchenportal Transfermarkt.de auf 3 Millionen Euro. Im September gab der Rechtsfuß sein Debüt in der U21-Mannschaft des DFB. Viermal lief er in der deutschen Auswahl bislang auf.

Mit dem Transfer des Innenverteidigers könnte sich der FCA auf einen etwaigen Wechsel von Reece Oxford oder Felix Uduokhai im Sommer vorbereiten. Beide Abwehrspieler sind begehrt und werden auf dem Spielermarkt hoch gehandelt. Vor allem im Fall eines Abstiegs würden die beiden wohl kaum für den FCA zu halten sein. Uduokhai war zuletzt mit dem neureichen Premier-League-Klub Newcastle United in Verbindung gebracht worden. Einen Wechsel im Winter hatte der 24-Jährige allerdings ausgeschlossen.

