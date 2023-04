FC Augsburg

Maximilian Bauers Rolle im wegweisenden FCA-Spiel gegen Stuttgart

Plus Durch Gouweleeuws Gelb-Sperre rückt Maximilian Bauer in den Fokus. Wie er seine erste Saison beim FCA erlebt und worauf es aus seiner Sicht jetzt ankommt.

Von Johannes Graf

Eine Fußspitze fehlte, sonst hätte Maximilian Bauer den Ball noch erwischt. So aber bugsierte Leipzigs Kevin Kampl den Ball zum 1:1 ins Netz. Später stand Bauer daneben, als Timo Werner formvollendet den Ball ins Netz schoss. Nicht zwingend Missgeschick des Verteidigers, eher Kunst des Angreifers. Allesamt Kleinigkeiten, die in einem Bundesligaspiel entscheidend sein können. Der FC Augsburg unterlag 2:3, wartet seit fünf Spieltagen auf einen dreifachen Punktgewinn.

Doch nicht in Leipzig verpasste der FCA die Chance, sich frühzeitig jeglicher Abstiegsangst zu entledigen, sondern zuvor in Begegnungen mit Schalke oder Wolfsburg. Ein Ausgleich kurz vor Schluss, das schmerzt. "Die Entwicklung ist gut, aber wir machen uns die Spiele zum Teil selbst kaputt. Das ist im Nachhinein extrem ärgerlich", betont Bauer. Liegt es an der fehlenden Reife? Ist es der logische Entwicklungsprozess einer jungen Mannschaft? Oder die intensive Spielweise, die Kraft und letztlich auch Konzentration raubt? Bauer mutmaßt, eine Mischung aus allem. "Wir haben zu viele einfache individuelle Fehler gemacht, die zu Gegentoren führen. Das hat uns ein Stück weit den Lohn in den Spielen gekostet."

