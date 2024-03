FC Augsburg

18:34 Uhr

Maximilian Bauers Stammplatz bleibt die Ersatzbank

Nach dem 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg nimmt FCA-Traner Jess Thorup seinen Innenverteidiger Maximilian Bauer in den Arm.

Plus FCA-Innenverteidiger Bauer überzeugt beim 2:1 gegen den SC Freiburg. Auch beim Kantersieg in Darmstadt wird er eingewechselt. Doch in der Hierarchie bleibt er trotzdem nur der Herausforderer.

Von Robert Götz

Es lief die 74. Minute beim Spiel SV Darmstadt 98 gegen den FC Augsburg, als FCA-Trainer Jess Thorup Maximilian Bauer an die Seitenlinie und dann für Jeffrey Gouweleeuw aufs Feld beorderte. Dazu bestand eigentlich kein Grund. 5:0 führte der FCA, am Ende hieß es sogar 6:0, ein frischer Innenverteidiger war angesichts der Harmlosigkeit der Gastgeber nicht nötig, zumal bei Routinier Gouweleeuw keine körperlichen Probleme sichtbar waren.

Einwechslung war ein Zeichen für Maximilian Bauer

Trotzdem wechselte Thorup. Die Menschenführung ist eine der Stärken des 54-jährigen Dänen. Er wusste genau, was für ein Zeichen er damit für Maximilian Bauer setzte. Denn der 24-jährige gebürtige Niederbayer, der aus dem kleinen Markt Windorf östlich von Vilshofen stammt, macht derzeit beim FCA keine leichte Zeit durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen