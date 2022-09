Mehr FCA geht nicht: Markus Krapf wird neuer Vorstandsvorsitzender

Plus Lange wurde gerätselt, wer der neue Vorstandsvorsitzende des FC Augsburg e.V. wird. Jetzt hat der Aufsichtsrat einen Nachfolger für Klaus Hofmann gefunden: Markus Krapf.

Seit dem Rücktritt von Klaus Hofmann im Mai war der wichtige Posten in der Chefetage des Bundesliga-Vereins vakant. Jetzt überträgt der Aufsichtsrat Markus Krapf, 50, ab sofort das Amt des ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzenden.