FC Augsburg

07:47 Uhr

Das Warten auf Mergim Berisha: FCA-Stürmer verpasst Saison-Auftakt

Plus Wenn der FC Augsburg am Donnerstag in die Saison-Vorbereitung startet, dann muss Trainer Maaßen auf Top-Stürmer Berisha verzichten. Aber warum?

Von Robert Götz

Es schien, als könnte Mergim Berisha in diesem Frühjahr in der Bundesliga nichts stoppen. In der 32. Minute hatte er am 1. April den FC Augsburg mit seinem neunten Saisontreffer beim VfL Wolfsburg 2:0 in Führung gebracht. Nicht einmal eine Woche zuvor hatte er beim 2:0-Testspielsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru sein Debüt gegeben. Es lief also für den 25-jährigen Augsburger Shootingstar.

FCA-Stürmer Mergim Berisha reißt sich gegen den VfL Wolfsburg ein Innenband an

Doch dann kam die 50. Minute. In einem Zweikampf mit Ridle Baku knickte Berisha mit dem rechten Sprunggelenk um. Berisha spielte zunächst weiter, musste in der 70. Minute aber ausgewechselt werden. Wie sich im MRT später herausstellte, hatte er sich dabei das Innenband angerissen.

