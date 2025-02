Mert Kömür rückt gegen Mainz in die FCA-Startelf

Für Jess Thorup ist es ungewohnt. Gleich mehrere Änderungen nimmt der Trainer des FC Augsburg in seiner Startelf für die Partie beim FSV Mainz 05 am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) vor. Ins Tor kehrt Finn Dahmen zurück, sein Vertreter Nediljko Labrovic hatte nur im Pokalspiel am Dienstag in Stuttgart ran dürfen. Das war ein erwarteter Wechsel. Ebenso wie der auf der linken Außenbahn, da dort Dimitrios Giannoulis gesperrt fehlt. Ihn ersetzt der Schweizer Cedric Zesiger, der den Vorzug vor Mads Pedersen erhält. Zesiger fühlt sich eigentlich in der Innenverteidigung wohler.

Im Mittelfeld muss Thorup zwangsläufig wechseln. Elvis Rexhbecaj fehlt erkrankt, wodurch sich die erste Einsatzchance von Beginn an in dieser Saison für Mert Kömür ergibt. Das Eigengewächs hatte nach seinen Einwechslungen zuletzt stets überzeugt. Entsprechend hätte sich Thorop womöglich auch ohne Rexhbecajs Fehlen für einen Wechsel auf dieser Position entschieden. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann die große Chance für Kömür käme, hatte Thorup am Donnerstag gesagt. Nun ist es am Samstag so weit.

Essende ersetzt gegen Mainz Tietz im FCA-Angriff

Im Angriff nimmt der Däne den vierten Wechsel im Vergleich zur Partie in Stuttgart vor. Samuel Essende übernimmt den Posten von Phillip Tietz. Neben Rexhbecaj fehlt auch Steve Mounié erkrankt. Er war noch am Freitag mit der Mannschaft nach Mainz gereist, musste aber am Samstag wieder abreisen. Die offenen Plätze im Kader nehmen unter anderen zwei Spieler aus der U23 des FCA ein: David Deger und Juan Cabrera. Deger ist seit der U14 beim FCA und hat seitdem alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. In der Saison 2023/24 stand der 24-Jährige erstmals im Heimspiel gegen Union Berlin im Augsburger Profikader.

Cabrera ist seit der Saison 2022/23 beim FCA und wurde im Nachwuchs des FC Schalke 04 ausgebildet. Der 21-Jährige war bereits mehrfach bei Testspielen in dieser Saison für die Profis im Einsatz. In der Regionalliga hat er es in dieser Saison auf bislang zwölf Tore und zwei Vorlagen gebracht.

Ex-FCA-Trainer Schmidt verabschiedet sich aus Mainz

In der Innenverteidigung beginnt wie bereits in Stuttgart Keven Schlotterbeck neben Jeffrey Gouweleeuw. Für Noakhai Banks bleibt damit vorerst nur ein Platz auf der Bank. Vor einer Woche beim 1:1 gegen den FC St. Pauli hatte der 18-Jährige noch in der Startelf gestanden.

Seit vier Spielen ist der FCA in der Liga ungeschlagen, eine Serie, die fortgesetzt werden soll. Mainz hat allerdings die vergangenen fünf Heimspiele allesamt gewonnen. Vor dem Spiel soll zudem Martin Schmidt verabschiedet werden. Der ehemalige FCA-Trainer war bis Sommer 2024 Sportdirektor in Mainz, zuletzt war er noch als Berater tätig. Doch auch von dieser Position zieht sich der Schweizer nun zurück.