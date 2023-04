FC Augsburg

Mit Ärgern hält sich FCA-Torwart Tomas Koubek nicht auf

Plus Beim 2:3 in Leipzig darf der Torwart des FC Augsburg mal wieder spielen. Wie der 30-Jährige seine persönliche Situation nach der Niederlage einordnet.

Von Marco Scheinhof

Tomas Koubek musste erst einmal durchatmen. Er löste die engen Socken, die seine Waden quälten. 90 Fußballminuten sind anstrengend, auch als Torwart. Vor allem, wenn man die Herausforderungen der Bundesliga kaum mehr gewohnt ist.

Koubek ist die Nummer zwei beim FC Augsburg. Er darf nur spielen, wenn Stammkraft Rafal Gikiewicz fehlt. Wegen Schulterproblemen beim Polen ist dieser Fall wieder eingetreten, was Koubek aus seiner erzwungenen Tatenlosigkeit riss. Schon im Herbst durfte er ran, als Gikiewicz verletzt war. Auch damals hieß einer der Gegner RB Leipzig. Nach einer 3:0-Führung endete die Partie 3:3. Im Rückspiel verloren die Augsburger am Samstag mit 2:3. An Koubek lag es nicht.

