FC Augsburg

vor 33 Min.

Mit den Fans im Rücken will der FCA den Klassenerhalt perfekt machen

Plus Die Ultras des FCA kehren nach über zwei Jahren Corona-Pause zurück. Die Fans treiben ihre Mannschaft zum 3:0-Sieg. Der Schulterschluss soll auch gegen Mainz gelingen.

Von Robert Götz

Es war ein fast schon abhandengekommenes Gefühl für die Bundesliga-Profis des FC Augsburg. Sich nach einem Sieg vor der Ulrich-Biesinger-Tribüne, der Heimat der Ultras und dem riesigen Stimmungsverstärker in der WWK-Arena, von den Fans feiern zu lassen. Am Sonntag war es mal wieder so weit. Der Anlass war ein mehr als freudiger. Mit einem hoch verdienten 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg hat sich der FCA Luft im Abstiegskampf der Bundesliga verschafft. Es ist einer der spannendsten der letzten Jahre. Der Sieg traf zeitgleich mit der bundesweiten Rückkehr der Ultras in die Profistadien zusammen, nachdem die meisten Corona-Beschränkungen am Samstag aufgehoben wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen