Mit dieser Aufstellung tritt der FCA gegen den FC Bayern an

Gegen den FC Bayern ist Augsburg der krasse Außenseiter – dass das nichts heißen muss, hat die Vergangenheit gezeigt. So geht der FCA ins Spiel.

Drei Ligaspiele in Folge hat der FC Bayern nicht mehr gewonnen - die letzten drei Partien gegen den VfB Stuttgart, Union Berlin und Mönchengladbach endeten unentschieden. Folgt gegen den FC Augsburg das nächste Remis? Dagegen hätten Enrico Maaßen und der FCA wohl nichts einzuwenden.

Für den FC Augsburg ist die Partie das erste ausverkaufte Heimspiel dieser Saison - und dass auch gegen den FC Bayern etwas möglich ist, zeigt die Vergangenheit. Beim Heimspiel gegen den Rekordmeister in der Vorsaison gab es einen 2:1-Sieg. Insgesamt gelangen dem kleinen FCA während seiner Bundesligazugehörigkeit schon drei Erfolge gegen den übermächtig erscheinenden FCB. Kurios dabei: Bei allen drei Erfolgen stand Markus Weinzierl an der Seitenlinie der Augsburger. In der Saison 2013/14 hatten die Bayern vor dem 5. April 53 Mal in Folge nicht verloren, standen schon als Meister fest als es eine 0:1-Pleite gegen den FCA setzte. Ein Jahr später war die Konstellation zum Ende der Spielzeit 14/15 ähnlich - und erneut endete die Partie 1:0 für Augsburg.

Im Vorfeld lautete die Frage: Tritt der FCA mit einer Viererkette an?

Welche Taktik FCA-Coach Enrico Maaßen gegen die Münchner wählen würde, war im Vorfeld unklar gewesen. Ließ der 38-Jährige sein Team in dieser Saison meistens im 3-5-2 ran, trat Augsburg beim starken Auftritt in Bremen mit einer Viererkette an. An dieser Aufstellung hält Maaßen nun gegen Bayern fest. Zunächst wollte der Trainer die Aufstellung aber nicht verraten: "Wir wollen uns natürlich nicht in die Karten schauen lassen." Auch Julian Nagelsmann rätselte am Freitag vor dem Spiel darüber, wie die Augsburger starten würden - sein Co-Trainer Dino Toppmöller, der mit Maaßen den Fußballlehrer absolviert hat, kennt den FCA-Coach aber bestens: "Ich weiß von meinem Co-Trainer aber, wie er Fußball denkt."

FC Augsburg: Gikiewicz - Iago, Gouweleeuw, Bauer, Gumny - Rexhbecaj, Gruezo - Demirovic, Hahn - Berisha, Niederlechner

Ersatzbank: Klein, Framberger, Pedersen, Maier, Caligiuri, Baumgartlinger, Petkov, Vargas

