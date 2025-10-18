Mit einer Änderung – diese FCA-Elf startet beim 1. FC Köln

Der Erfolg gegen den VfL Wolfsburg (3:1) hatte für den FC Augsburg befreiende Wirkung. Der Klub holte in der Fußball-Bundesliga nicht nur seine ersten Punkte in eigener Arena, zugleich überzeugte die Mannschaft mit ihrer aktiven Spielweise. Inwieweit sich diese auch im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln beobachten lässt, zeigt sich am heutigen Samstag (15.30 Uhr, Sky). Für die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner steht weiterhin die eigene Entwicklung im Mittelpunkt. In Köln soll sich zeigen, ob die Fortschritte im Spielaufbau und in der Stabilität nachhaltig sind.

Wagner und sein Trainerteam haben analysiert und sich vorbereitet. „Wir wollen schauen, was uns der Gegner gibt – und wo wir ihm wehtun können“, sagte der 37-Jährige im Vorfeld. Er setzt in dieser Saison auf variable Systeme, die je nach Gegner angepasst werden. Zwischen Dreier- und Viererkette wechselt der FCA flexibel, auch die Rollen im Angriff sind unterschiedlich besetzt. Ziel ist es, die Balance zwischen Kompaktheit und Offensivdrang zu finden.

1. FC Köln unter Trainer Kwasniok stark in die Saison gestartet

Wagner sieht Fortschritte, mahnt aber Geduld an: „Entwicklung braucht Zeit. Wir sind auf einem guten Weg.“ Gegen Köln erwartet er ein intensives Spiel: Der Aufsteiger agiert unter seinem neuen Trainer Lukas Kwasniok strukturiert, laufstark und mit klaren Abläufen – Eigenschaften, die den Augsburgern selbst als Vorbild dienen können.

Personell gab es beim FCA vor der Partie ein paar Fragezeichen. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw kehrte nach Knieproblemen ins Mannschaftstraining zurück, ein Einsatz blieb aber offen. Angeschlagen war Elvis Rexhbecaj (Rückenbeschwerden) von seiner Länderspielreise zurückgekehrt. Hingegen steht der gegen Wolfsburg fehlende Marius Wolf (krank) wieder zur Verfügung.

Rexhbecaj fällt tatsächlich wegen seiner Verletzung aus. Doch nicht Wolf beginnt für ihn, sondern Neuzugang Anton Kade. Der 21-Jährige steht erstmals in einer Bundesliga-Startelf des FCA. Die einzige Änderung gegenüber der Anfangsformation gegen Wolfsburg. Vor Torhüter Finn Dahmen verteidigt wohl eine Abwehrkette mit Robin Fellhauer, Noakhai Banks, Chrislain Matsima und Dimitrios Giannoulis. Im zentralen Mittelfeld bilden Kristijan Jakic und Han-Noah Massengo das Duo, flankiert von Anton Kade und Elias Saad. Im Angriff sollen erneut Mert Kömür und Fabian Rieder für Torgefahr sorgen.

Das ist die Startelf des FC Augsburg

Startelf: Dahmen - Fellhauer, Banks, Matsima, Gainnoulis - Kade, Massengo, Jakic, Saad - Kömür, Rieder

Ersatzbank: Labrović (ETW), Essende, Maier, Gharbi, Zesiger, Claude-Maurice, Tietz, Wolf, Schlotterbeck