Erschöpfter FCA setzt gegen RB Leipzig auf Fans und Emotionen

FCA-Trainer Enrico Maaßen baut auch im Heimspiel gegen RB Leipzig auf die Unterstützung von den Tribünen. Denn ihm geht langsam das Personal aus.

Am Mittwochabend humpelte André Hahn auf Krücken und mit einer großen Schiene, die sein rechtes Knie schützt, aus der WWK-Arena. Die Knorpel-OP sei gut verlaufen, sagte der 32-jährige Offensivspieler des FC Augsburg. Jetzt komme eine harte Phase auf ihn zu. „Ich darf den Fuß jetzt sechs Wochen nicht belasten, dann eine Woche nur mit 30 Prozent.“ Derzeit stecke sein Fuß sieben Stunden am Tag in einer Maschine, um den Muskelabbau zu mindern. Die 2:5-Niederlage gegen den FC Bayern München wird wohl eines der letzten Spiele seiner Kollegen gewesen sein, die Hahn live gesehen hat. Denn den Großteil der ersten Phase seiner Reha wird er im Frankfurter Raum, dorthin ist seine Familie umgezogen, absolvieren. „Ich kann ja nicht einmal Autofahren.“

Vor Spiel gegen RB Leipzig: Die Verletztenliste des FC Augsburg ist lang

Hahn ist nur ein Name auf der langen Verletztenliste des FC Augsburg. Niklas Dorsch (Anbruch des Mittelfußes), Reece Oxford (Knie), Noah Sarenren Bazee (Kreuzband), Tobias Strobl (Kreuzband), Felix Uduokhai (Syndesmose) sind neben Hahn die Langzeitverletzten. Hinzu kommen Rafal Gikiewicz (Bluterguss), Mergim Berisha (Sprunggelenk), Fredrik Jensen (Infekt), Frederik Winther (Muskelprobleme) und seit Mittwoch Robert Gumny, der sich gegen die Bayern bei einem Ausfallschritt an den Adduktoren verletzte.

Trotzdem sieht Enrico Maaßen keine Defizite in der eigenen Trainingssteuerung und liefert auch stichhaltige Argumente. „Robert ist erst die dritte Muskelverletzung in dieser Saison. Das ist relativ wenig. Da sind wir bisher gut durchgekommen. Alles andere waren eher Kontaktverletzungen und wir mussten viele Verletzungen aus der alten Saison mitnehmen.“ Ansonsten werde der Leistungsstand jedes Spielers regelmäßig mit Tests kontrolliert und so die Trainingsbelastung individuell gesteuert.

FCA-Trainer Maaßen hofft auf die Unterstützung der Fans

Dass seine Spieler seit dem intensiven Pokalspiel „schwere Beine“ haben, will Maaßen nicht groß thematisieren: „Englische Wochen sind wir nicht gewohnt, aber Leipzig hatte schon mehr davon. Wir haben jetzt bis zur WM-Pause noch fünf Spiele, und da geht’s drum, sich maximal zu strecken.“

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

Lesen Sie dazu auch

Denn auch den Champions-League-Teilnehmer Leipzig will Maaßen, bei allem Respekt, mit großer Intensität unter Druck setzen. „Gegen Köln haben wir das nicht geschafft. Gegen Leipzig muss das wieder der Fall sein.“ Da hofft er auch wieder auf die Unterstützung durch die Augsburger Fans. Bis Freitag waren 24.000 Karten verkauft: „Die Atmosphäre im Stadion wird wichtig sein. Gegen die Bayern war es überragend: Jeder gewonnene Zweikampf wurde gefeiert, jede Ein- und Auswechslung beklatscht. Das sind die emotionalen Momente, die wir brauchen. Deswegen hoffe ich, dass wir das Stadion noch vollkriegen.“

Pyroshow ist ein unangenehmes Thema für den FCA-Trainer

Dass am Pokalabend mehrmals von den Ultras auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne Pyrotechnik abgebrannt wurde, wollte Maaßen nicht kommentieren. Es war ihm anzumerken, dass ihm das unangenehm war. Denn die Ultras geben bei der Unterstützung den Takt vor: „Das ist ein schwieriges Thema für den Trainer, eine Grundsatzthematik. Ich möchte mehr auf die Stimmung eingehen – die war überragend. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, um erfolgreich zu sein.“