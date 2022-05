Mit Hahn und Maier - So beginnt der FCA gegen Fürth

Gegen Greuther Fürth bestreitet der FC Augsburg sein letztes Bundesligaspiel dieser Saison. Trainer Markus Weinzierl schickt diese Startelf auf den Rasen.

Groß ist das Bemühen des FC Augsburg um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Das übergeordnete Saisonziel ist erreicht, von einem Nichtabstiegsplatz kann sich der Fußball-Bundesligist nicht mehr verdrängen lassen. Dennoch sind mit dem letzten Heimspiel gegen Absteiger SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15.30 Uhr/ live Sky) Erwartungen verbunden, die Trainer Markus Weinzierl vor der Partie formulierte. "Wir wollen unbedingt gewinnen, weil wir einen positiven Saisonabschluss wollen. Diese Woche hat sich komisch angefühlt – für mich und die ganze Truppe. Deswegen wollen wir nun einen positiven Schlusspunkt setzen und zu Hause mit den Fans feiern."

In den vergangenen Heimspielen gegen Hertha BSC (0:1) und den 1. FC Köln (1:4) hatte der FC Augsburg enttäuscht, auch der Auftritt bei RB Leipzig (0:4) war alles andere als ansprechend. Deshalb wollen Weinzierl und seine Mannschaft sich von den Fans in der WWK-Arena mit einer ordentlichen Leistung und einem Sieg verabschieden. In der Aufstellung wollte sich Weinzierl nicht festlegen, ober er Spielern wie Alfred Finnbogason oder Tomas Koubek, die sich im Sommer verabschieden könnten, einen letzten Auftritt vom Anpfiff weg im heimischen Stadion ermöglicht. "Wir stellen so auf, dass wir gewinnen. Der letzte Eindruck ist der, der zählt. Wir haben die beiden Heimspiele davor und die Partie in Leipzig verloren, haben etwas gutzumachen. Fürth ist unangenehm zu bespielen und wir wollen unsere Stärken auf den Platz bringen, wie wir das gegen Mainz und Wolfsburg geschafft haben."

Vier Spieler neu in der Startformation des FC Augsburg

Fest steht: Rafal Gikiewicz wird gegen Fürth im Tor stehen, während Ersatzmann Koubek auf der Bank Platz nehmen wird. Veränderungen ergeben sich gegenüber dem Spiel in Leipzig in der Abwehr. Die Außenverteidiger Robert Gumny (rechts) und Iago (links) kehren zurück, die Innenverteidigung bilden Kapitän Jeffrey Gouweleeuw und Reece Oxford. Felix Uduokhai ist Ersatz. Im Mittelfeld erhält mal wieder Arne Maier eine Chance, der Carlos Gruezo ersetzt und mit Niklas Dorsch das zentrale Duo bildet.

Veränderungen ergeben sich auch im Angriff. Auf dem rechten Flügel soll Daniel Caligiuri für Betrieb sorgen, auf links bleibt Mads Pedersen. Im Angriff stürmt für Michael Gregoritsch André Hahn, ihm zur Seite ist Florian Niederlechner.

So spielt der FC Augsburg:

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Dorsch, Maier - Caligiuri, Pedersen - Niederlechner, Hahn