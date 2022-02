Mit Maier, Pepi und Uduokhai - so beginnt der FCA gegen den BVB

Gegen Borussia Dortmund will der FC Augsburg die Trendwende schaffen. FCA-Trainer Markus Weinzierl verändert seine Startelf auf fünf Positionen, unter anderem beginnen Arne Maier, Felix Uduokhai und Ricardo Pepi gegen den BVB.

Auf den FC Augsburg warten entscheidende Wochen im Kampf gegen den Abstieg. Gegen Borussia Dortmund (17.30 Uhr/live DAZN) begibt sich der Fußball-Bundesligist als Außenseiter in die Partie. Weil jedoch Fürth, Stuttgart, Hertha BSC und Bielefeld, die direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg, verloren haben, bietet sich eine große Chance für den FCA. Er kann einen Befreiungsschlag landen, der Selbstvertrauen und Zuversicht für die kommenden Wochen gibt. Dafür bedarf es aber eines konzentrierten Auftritts. Vor allem im Verteidigen des eigenen Tores hat Weinzierl, 47, zuletzt etliche Mängel beobachten müssen. "Im Verteidigen der eigenen Box sind wir zu fahrlässig, zu naiv und zu weit weg von den Gegenspielern. Das ist der Punkt, der mich am meisten in den letzten Spielen gestört hat", betont Weinzierl. Nach überstandener Corona-Infektion steht der Trainer wieder an der Seitenlinie, zuletzt gegen den SC Freiburg (1:2) hatten ihn die Co-Trainer Rainer Maurer, Jonas Scheuermann und Tobias Zellner vertreten.

André Hahn, Robert Gumny, Alfred Finnbogason und Andi Zeqiri werden fehlen

Vor der Partie weiß niemand, wie er die beiden Mannschaften einschätzen soll. Dortmunder wie Augsburger zeichnet Unbeständigkeit aus. Teils fegt der BVB den Gegner vom Platz, teils blamiert er sich. In der Liga gilt die Mannschaft von Trainer Marco Rose weiterhin als einziger Bayern-Verfolger, in den europäischen Wettbewerben und im DFB-Pokal scheiterte sie kläglich. Dafür verantwortlich ist vor allem Verletzungspech, so fallen wiederholt Top-Spieler aus. In Augsburg wird erneut Superstürmer Erling Haaland fehlen. Weinzierls Hoffnung, der Norweger mit der Torgarantie werde erst nach der Partie fit, erfüllte sich.

Wie Dortmunds Trainer Marco Rose muss auch Augsburgs Pendant Weinzierl auf einige Spieler verzichten. Fehlen werden André Hahn (Gelb-Sperre), Andi Zeqiri (positiv auf Covid-19 getestet), Robert Gumny (Bänderriss im Sprunggelenk) und Alfred Finnbogason (Adduktorenverletzung). Auf den Ausfall Hahns reagiert Weinzierl mit der Hereinnahme von Daniel Caligiuri. Der Routinier stand zuletzt bei Weinzierl nicht so hoch im Kurs, erhält aber diesmal eine Chance. Außerdem neu in der Startformation ist Arne Maier, der zuletzt wegen einer Corona-Infektion ausfiel. Maier rückt für Carlos Gruezo in die Anfangself. Doch auch darüber hinaus veränderte Weinzierl seine Elf: mit Ricardo Pepi für Florian Niederlechner, Mads Pedersen für Raphael Framberger und Felix Uduokhai für Iago. Weinzierl wird wohl einer Fünfer-Abwehrkette vertrauen, die Dortmunder Angriffe abwehren soll.

So spielt der FC Augsburg:

Gikiewicz - Gouweleeuw, Oxford, Uduokhai - Caligiuri, Dorsch, Maier, Pedersen - Vargas, Gregoritsch, Pepi