Mit Pepi und Niederlechner: So will der FCA gegen Wolfsburg siegen

Gegen den VfL Wolfsburg muss FCA-Trainer Markus Weinzierl auf einige Stammspieler verzichten. Ein Comeback gibt es von Stefan Reuter.

Für den FC Augsburg stehen – wieder mal – entscheidende Spiele an: Zuerst geht es am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg um Punkte, drei Tage später steht gegen den FSV Mainz das wegen Corona verschobene nächste Spiel an. Die gute Nachricht: Beide Spiele werden ohne Corona-Beschränkungen in jedweder Form stattfinden. Die schlechte: In beiden Partien muss FCA-Coach Markus Weinzierl auf einige wichtige Spieler verzichten.

Denn wie der Übungsleiter auf der Pressekonferenz vor dem VfL-Spiel bekannt gab, haben sich erneut die Länderspielreisen der FCA-Spieler unangenehm bemerkbar gemacht. Neben dem im Training verletzten Felix Uduokhai ist mit Michael Gregoritsch der beste Augsburger Torschütze positiv von der österreichischen Nationalmannschaft zurückgekommen. Auch Ruben Vargas hat den Trip mit der Schweizer Auswahl nicht gut verkraftet, der Offensivmann fehlt mit einer Mandelentzündung. Der defensive Mittelfeldspieler Carlos Gruezo, der mit Ecuador im Einsatz war, klagte zudem über muskuläre Probleme und wurde bei der Nationalmannschaft ausgewechselt. Daniel Caligiuri ist hingegen fit. Zudem schien sich André Hahn, der unter der Woche Corona-positibv getestet wurde, freitesten zu können.

Für Gregoritsch und Hahn kommen Rekordtransfer Ricardo Pepi und Florian Niederlechner ins Sturmzentrum der Augsburger. Auch taktisch gibt es wohl eine Neuerung: Weinzierl stellt wieder auf Viererkette um, Robert Gumny wird die rechte Abwehrseite besetzen. Pikant daran: Im Winter wäre Pepi beinahe zum VfL Wolfsburg gewechselt - in letzter Sekunde schnappte sich der FCA das Talent. Nun soll er gegen die Wölfe für Tore sorgen. Insgesamt nimmt Weinzierl damit fünf Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen Stuttgart vor: Pepi, Niederlechner, Gumny, Dorsch und Pedersen sind neu im Team.

Weinzierl setzt in den letzten Spielen der Saison aber auf die Fans, die wieder ins Stadion dürfen: "Die Fans sind wieder zurück und dann gilt es aktiv zu sein, mit dem Ball, gegen den Ball und vor allem an die guten Heimspiele gegen Bayern, gegen Dortmund und gegen Union Berlin anzuknüpfen." Vor allem die Rückkehr der Ultras, die für Stimmung im Fanblock sorgen, stimmt hoffnungsvoll.

FCA-Manager Stefan Reuter ist nach Hüft-OP mit Krücken unterwegs

Leicht angeschlagen ist zudem auch die Bank des FC Augsburg: Manager Stefan Reuter ließ sich in der Länderspielpause an der Hüfte operieren und ist deswegen mit Krücken unterwegs. Bereits beim Training am Freitag war der 55-jährige Geschäftsführer Sport mit der Gehhilfe beim Training dabei – nicht einmal zwei Wochen nach dem Eingriff.

Die Aufstellung des FC Augsburg:

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Pedersen - Caligiuri, Dorsch, Maier, Iago - Pepi, Niederlechner

Bank: Koubek, Framberger, Zeqiri, Winther, Gruezo, Günther, Moravek, Hahn, Finnbogason