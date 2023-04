Mit Uduokhai: Maaßen baut in Leipzig auf eine starke Defensive

FCA-Trainer Enrico Maaßen setzt in seiner Startelf in Leipzig auf drei Innenverteidiger. Im Tor steht Tomas Koubek, Nationalspieler Mergim Berisha fehlt weiterhin.

Jammern möchte Enrico Maaßen nicht. Das hatte er am Donnerstag betont. Die Personallage seines FC Augsburg ist auch für die Partie in Leipzig nicht optimal. Ihm fehlen wichtige Akteure, mal wieder. Über die gesamte Bundesliga-Saison zieht sich das hin. Maaßen aber sagte am Donnerstag: „Ich mag es nicht zu jammern. Das habe ich nie getan, in der ganzen Saison nicht.“ Trotz aller Probleme habe seine Mannschaft 29 Punkte geholt. „Und das spürt auch eine Mannschaft, ob du ihr vertraust oder nicht“, so der Augsburger Trainer weiter.

Maaßen vertraut seinen Akteuren. Für die Partie in Leipzig hat er sich einen defensiven Ansatz ausgedacht. Felix Uduokhai steht zum ersten Mal nach seiner Verletzung in der Startelf. Mit Jeffrey Gouweleeuw und Maximilian Bauer hat der FCA-Trainer aber noch zwei weitere Innenverteidiger von Beginn an aufgeboten. Mads Pedersen rutscht zudem neu ins Team, für ihn bleibt Ruben Vargas auf der Bank. Auch Fredrik Jensen sitzt diesmal zunächst nur draußen, mit Dion Beljo steht somit nur ein Angreifer von Beginn an auf dem Feld. Die eigene Torsicherung steht also im Vordergrund bei den Augsburgern.

Heute spielt Koubek für Gikiewicz. Dahmen ist noch immer ein Thema beim FCA

Da wird es vor allem auch auf Tomas Koubek ankommen, der den an der Schulter verletzten Rafal Gikiewicz ersetzt. Der Pole ist nach wie vor ein Gesprächsthema beim FCA. 25 Spiele muss er bestreiten, damit sich sein Vertrag verlängert. In der Bundesliga stand er 23-mal im Tor, im Pokal bei einer Partie. Noch also hat er die Hürde nicht übersprungen. Ob er das tun wird? Die Ausfallzeit ist ungewiss. Zumal Gikiewicz gerne eine zweijährige Vertragsverlängerung hätte, die Augsburger aber bei einem Jahr bleiben möchten. Es kann also durchaus sein, dass im Sommer ein neuer Torwart nach Augsburg kommt. Der Mainzer Finn Dahmen soll nach wie vor hoch im Kurs stehen.

Nicht im Kader ist der nach wie vor am Sprunggelenk angeschlagene Mergim Berisha. Der Nationalspieler muss noch einmal pausieren, er sollte aber in einer Woche zum wichtigen Heimspiel gegen den VfB Stuttgart wieder dabei sein. Ebenso wie sein Sturmkollege Ermedin Demirovic, dessen Sperre dann abgelaufen ist.

FCA: Koubek (TW), Gumny, Pedersen, Gouweleeuw, Beljo, Maier, Rexhbecaj, Uduokhai, Iago, Bauer, Engels

Lesen Sie dazu auch