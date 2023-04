FC Augsburg

Mit Vargas kommt neuer Schwung ins Spiel – der FCA in der Einzelkritik

Plus Der FC Augsburg steigerte sich beim 2:3 in Leipzig nach der Pause deutlich, was auch an den Einwechselspielern lag. Diese Noten haben sich die FCA-Akteure verdient.

Der FCA hat gegen RB Leipzig knapp verloren, trotz einer frühen Führung und einer starken Schlussphase. Wie schlugen sich die Spieler bei der Niederlage? Die Einzelkritik:

Tomas Koubek In der dritten Minute rettete der Vertreter von Gikiewicz stark. Bei den Gegentoren konnte er wenig machen. War im Spielaufbau häufig am Ball, löste das meist souverän. Note 3

