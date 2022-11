Neuer Ausrüster: Der FC Augsburg läuft künftig in Mizuno-Trikots auf

Auf der Jahreshauptversammlung verkündet der Bundesligist das Ende der Zusammenarbeit mit Nike und die neue Partnerschaft mit dem japanischen Sportartikelherstelle Mizuno.

Am Samstag konnten sich die Fans des FC Augsburg schon einmal ein Bild davon machen, mit welchen Trikots ihre Mannschaft in Zukunft auflaufen wird. Denn Gegner VfL Bochum wird vom japanischen Sportartikelherstelle Mizuno ausgerüstet. Und zu diesem wechselt der FCA in der kommenden Saison. Der Vertrag mit dem amerikanischen Ausrüster Nike läuft am Ende der Saison aus und wird nicht verlängert. Dies verkündete Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll auf der Jahreshauptversammlung. "Nike ist eine starke Marke und ich möchte mich herzlich bei Nike bedanken für die Zusammenarbeit der letzten acht Jahre, auch wenn man nicht mit allem zufrieden ist."

Die nächsten fünf Jahre wird der FCA nun mit Mizuno zusammenarbeiten. Das wird dem Klub nicht nur eine Verdopplung der Gage, man spekuliert eine Erhöhung von 700.000 Euro auf 1,4 Millionen Euro pro Jahr, bringen, sondern vor allem auch ein viel größeres Mitspracherecht bei der Gestaltung der Trikots. "Ab der übernächsten Saison werden unsere Fans da miteingebunden", versprach Ströll.

Bislang läuft in der Bundesliga der VfL Bochum mit Mizuno-Trikots auf. Foto: dpa

Mit dem FC Augsburg will Mizuno Fuß im Fußball fassen

Das aktiennotierte Unternehmen Mizuno, mit Sitz in Osaka, und einem Jahresumsatz von rund 1,2 Milliarden Dollar, ist eine bekannte Sportmarke. Die Japaner agierten bisher vor allem im Golf, Tennis, Tischtennis, Squash und in der Leichtathletik. Mizuno, gegründet 1906, hat aber auch eine lange Tradition als Ausrüster im Fußball. Bisher konzentrierte sich das Unternehmen aber vornehmlich auf Schuhpartnerschaften mit bekannten Fußballern, wie Sergio Ramos.

Jetzt will Mizuno auch in Europa in den Fußballmarkt vordringen. So nahmen sie vor dieser Saison den italienischen Erstligisten Lazio Rom und eben den Bundesligisten VfL Bochum unter Vertrag. Und Bochum gewann gleich in einer Abstimmung des Fachmagazines Kicker den Preis für das schönste Heimtrikot der Bundesliga. "Ich will den Preis für das schönste Trikot von Bochum nach Augsburg bringen", versprach Ströll.

