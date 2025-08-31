Steve Mounié geht wohl – schlägt der FCA nochmal auf dem Transfermarkt zu?

Die Schlussphase dieser Sommertransferperiode (sie ist Montag noch bis 20 Uhr geöffnet) hat es in sich. Da wird mal kurz Nick Woltemade für rund 85 Millionen Euro vom VfB Stuttgart weggekauft, da zerplatzt die Leihe Nicolas Jackson zum FC Bayern München wie eine Seifenblase. Für Berater, Spieler und die Vereinsverantwortlichen bedeutet das unheimlichen Stress. Kein Wunder, dass es da manchmal zu ungewöhnlichen Symptomen kommen kann.

FCA-Sportdirektor Benjamin Weber mit Wissenslücken

Wie zum Beispiel bei FCA-Sportdirektor Benjamin Weber. Der hatte am Samstagabend, angesprochen auf Steve Mounié, plötzlich riesige Erinnerungslücken. Der Stürmer stand nicht im Kader für das Spiel gegen den FC Bayern München und während der Partie wurde bekannt, dass der Stürmer für Vertragsverhandlungen vom Verein frei gestellt worden war. Wo der FCA-Angestellte sich am Samstag aufhielt und ob der FCA ihn lieber verleihen oder final verkaufen will, war Weber aber auf einmal entfallen. Wo er ist? „Das weiß ich nicht.“ Leihe oder Kauf? „Weiß ich auch noch nicht.“ Wann er das denn wisse? „Spätestens Montagabend.“

Spekulationen um Alexis Claude-Maurice nehmen Fahrt auf

Es sind verrückte Zeiten. Auch die Spekulationen um Alexis Claude-Maurice nehmen immer mehr Fahrt auf. Der offensive Mittelfeldspieler des FCA soll als Woltemade-Ersatz auf der Wunschliste des VfB Stuttgart stehen. FCA-Geschäftsführer Michael Ströll erklärte noch am Vormittag im TV, dass der verletzte Claude-Maurice eventuell am Montag wieder ins Training einsteigen könnte und das hoffentlich in Augsburg. Auch aus Stuttgart war zu hören, dass Claude-Maurice kein Thema (mehr) sei. Das war aber noch, bevor bekannt wurde, dass Deniz Undav wochenlang ausfallen wird. Plötzlich ploppte auf, dass der VfB ein Angebot über 22 Millionen Euro abgegeben habe.

Holt der FCA Fabian Rieder und Ismael Gharbi?

Es gibt natürlich auch Gerüchte um mögliche FCA-Neuzugänge. So sollen die Verpflichtungen der Offensivkräfte Fabian Rieder (Stade Rennes) und Ismael Gharbi (SC Braga) kurz bevorstehen.