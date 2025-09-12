Nach vier Jahren Ermittlungen: FCA muss 500.000 Euro Geldstrafe zahlen

Es war ein gewaltiger Aufwand, den das Hauptzollamt Augsburg, genauer die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Anfang August 2021 betrieb und der gehörig für Aufsehen sorgte. 61 Zoll-Beschäftigte und drei Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Augsburg waren mit ihren Fahrzeugen nicht nur beim Nachwuchsleistungszentrum an der Donauwörtherstraße vorgefahren, sondern auch an der Geschäftsstelle des FC Augsburg an der WWK-Arena und vor einer involvierten Steuerkanzlei. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten des Bundesligisten.

Am Ende schleppten sie dutzende Kisten mit Aktenordnern, Datenträgern und Unterlagen zu ihren Autos. Darin sollten sich Beweise befinden, die den Verdacht auf Lohnsplitting und Mindestlohnunterschreitung erhärten sollten.

Einigung gegen Geldauflagen: Verfahren gegen FC Augsburg ist abgeschlossen

Vier Jahre später ist das Verfahren abgeschlossen. Das Amtsgericht Augsburg teilte am Freitag mit, dass man sich auf eine Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflagen geeinigt habe und der FCA seinen Einspruch gegen das ursprüngliche Urteil zurückgezogen hat. Beide Parteien vermeiden damit eine Gerichtsverhandlung, deren Ausgang offen gewesen wäre.

Das Amtsgericht Augsburg hatte im August 2024 Strafbefehle mit Geldstrafen von 150 und 180 Tagessätzen erlassen und gegen die FCA KGaA eine Geldbuße in Höhe von 500.000 Euro.

Mit der FCA-Zahlung ist keine Feststellung der Schuld verbunden

Diese 500.000 Euro akzeptiert die KGaA, in die die Profiabteilung und der Nachwuchsbereich von der U23 bis zur U17 ausgegliedert ist. Die Verfahren wurden gegen Geldauflagen von 15.000 Euro und 120.000 Euro am 8. September eingestellt, die vom FCA auch akzeptiert wurden. Die nicht abgeführten Sozialbeiträge in Höhe von rund 170.000 Euro im Zeitraum von 2017 bis 2021 hat der FCA schon bezahlt. Damit ist das Verfahren gegen FCA rechtskräftig eingestellt. Beide Parteien verweisen, dass mit dem Verfahrensabschluss aber keine Feststellung einer Schuld verbunden ist.

Hochkomplexe Materie

Den Anstoß zu den Ermittlungen war 2021 ein Bericht des WDR-Magazins „Sport inside“. Unter anderem äußerte sich darin nicht nur ein ehemaliger Jugendtrainer des FCA, sondern auch des FC Bayern anonym. Auch die Bayern gerieten dann ins Visier der Ermittler. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Ermittler auch bei anderen Vereinen, wenn geprüft würde, fündig würden. Die Materie ist hochkomplex.

Auch der FC Bayern München musste zahlen

Der FC Bayern musste 2023 wegen jahrelang nicht gezahlter Sozialleistungen 200.000 Euro plus 45.500 Euro Säumniszuschläge nachzahlen. Allerdings nur aufgrund einer Ordnungswidrigkeit. In Augsburg wurden deutlich schwerere Geschütze aufgefahren.

Für wen dieser außergerichtliche Kompromiss nun ein Erfolg ist, kommt auf die Sichtweise des Betrachters an. Die Staatsanwaltschaft Augsburg kann für sich in Anspruch nehmen, beim FCA Mindestlohnverstöße und einen Fall der „Scheinselbstständigkeit“ entdeckt und damit eine empfindliche Geldbuße abgerungen zu haben. Ob damit der erhebliche personelle und zeitliche Aufwand (vier Jahre Ermittlungen) gerechtfertigt ist, kann man sicherlich hinterfragen.

Keine Hinweise auf Lohnsplitting

Beim FCA verweist man darauf, dass sich wesentliche Teile der ursprünglich dem Verfahren zugrunde liegenden Vorwürfe nicht bestätigt haben. Dabei geht es vor allem um das Lohnsplitting. Da wird zum Beispiel versucht, ein Gehalt auf mehrere Firmen beziehungsweise Beschäftigungsverhältnisse aufzuteilen, um vor allem Sozialabgaben unrechtmäßig zu vermeiden oder zu minimieren. Beim FCA hätte dies bedeutet, dass Mitarbeiter oder Jugendtrainer zum Teil vom Stammverein, also dem e.V., und von der ausgegliederten KGaA bezahlt werden, um Sozialbeiträge zu sparen. Hier wurden die Ermittler nicht fündig, weil sie wohl die Strukturen zwischen KGaA mit den Jugendteams U23, U19, U17 und dem e.V. mit den darunterliegenden Altersklassen gar nicht auf dem Schirm hatten.

Dass Trainer und Betreuer im Jugendbereich nicht nach den Mindestlohngesetzen bezahlt wurden, dazu wollen die Ermittler aber hingegen durchaus Anhaltspunkte gefunden haben. Da geht es zum Beispiel darum, ob im Jugendbereich Fahrzeiten, Betreuung auf Turnieren, Sichtung anderer Trainingseinheiten etc. als Arbeitszeit abgerechnet werden muss. Ein Thema, in dem verschiedene Meinungen und Einordnungen aufeinanderprallen, in dem viel Auslegungssache und Interpretation ist. Beim FCA betont man, dass es bei behördlichen Betriebsprüfungen keine Beanstandungen gab.

FCA führt drei Millionen Euro Sozialversicherungsbeiträge im Jahr ab

Ein Indiz, dass es beim FCA keine systemischen Fehler gegeben hat, ist wohl die Tatsache, dass die zu gering abgeführten Sozialversicherungsbeiträge über den Zeitraum von vier Jahren nicht allzu hoch waren. Im ersten Fall waren es rund 27.000 Euro pro Jahr, im zweiten rund 16.000 Euro pro Jahr. Und das bei einem Fußball-Unternehmen, das rund 100 Millionen Euro im Jahr umsetzt und drei Millionen Euro Sozialversicherungsbeiträge im Jahr abführt. Mit der Absprache ist das Verfahren nun beendet. Wäre es zu einem Prozess gekommen (Ausgang offen), hätte sich die Auseinandersetzung noch weiter in die Länge gezogen.