Neue Folge Viererkette: Nach der Heidenheim-Pleite nimmt der Druck auf Sandro Wagner zu

Die Partie beim 1. FC Heidenheim war von den Verantwortlichen des FC Augsburg und natürlich auch von Sandro Wagner als Spiel bezeichnet worden, in dem es um die grundsätzlichen Werte gehen sollte: laufen, rennen, kämpfen. Also Werte, die zu den Grundtugenden der Augsburger, aber auch des FCH gehören. Am Samstagabend stand für den FCA und Wagner fest: Statt der Wende zum Guten folgte das nächste Debakel. Der FCA verlor auf der Ostalb mit 1:2 - ein Ergebnis, das knapper wirkt, als es das Spiel tatsächlich war. Auch über drei oder vier Gegentore hätte sich Augsburg nicht beschweren können. Wie es nun mit Sandro Wagner weitergeht und wie viel Zeit er noch hat, aber auch darum, welche Schuld die Spieler haben - darum geht es in der aktuellen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion.

Wagner zeigte sich nach Spielende sichtlich konsterniert - die Gemütslage war aber auch den Umständen zuzuschreiben. Ein Fan der Heidenheimer war in den Innenraum gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Ein Helikopter musste nach Spielende auf dem Spielfeld des Stadions landen, um den Verletzten ins Krankenhaus zu bringen. Noch während des Spiels wäre die Lage wegen des Unfalls beinahe eskaliert: In der Nachspielzeit forderte FCA-Torwart Finn Dahmen den Ball, um ihn schnell wieder weiterleiten zu können. Das fassten einige FCH-Fans als Provokation auf, einer musste sogar von anderen Anhängern und Ordnern davon abgehalten werden, das Spielfeld zu stürmen.

Sportdirektor Weber: „Wir müssen den Trend umkehren“

Wagner bekommt nun gegen Wolfsburg auf alle Fälle die Chance, es besser zu machen. Sportdirektor Benjamin Weber betonte, dass man gemeinsam mit Wagner den Weg zu Ende gehen wolle, nahm Wagner aber auch in die Verantwortung. „Wir müssen den Trend umkehren“, sagte Weber unmissverständlich. Ein Aus von Wagner beim FCA - es wäre ein Ende der Euphorie um den begehrten Coach innerhalb von Rekordzeit und eine Niederlage für den ambitionierten FC Augsburg, der sich auf personeller Ebene fast komplett neu aufgestellt hat.

Eine Verantwortung liegt aber auch im Auftreten der Spieler. Einige der erfahrenen Akteure leisteten sich in Heidenheim aber unerklärliche Aussetzer - ein frappierendes Beispiel war eine Szene von Marius Wolf, der sich an der Grundlinie den Ball von FCH-Kapitän Patrick Mainka abluchsen ließ, nachdem er den Ball viel zu lässig ins Aus gehen lassen wollte. Die anschließende Hereingabe des Heidenheimers hätte nach einer halben Stunde schon das erste Tor der Gastgeber zur Folge haben können. In welchen Bereichen Wagner schon eine Kehrtwende vollzogen hat, welche Fehler er in der Kommunikation gemacht hat und warum den FCA und den FCH eigentlich auch eine Klasse trennt, ist in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.