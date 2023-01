FC Augsburg

Nach den Testspielen geht es für den FCA mit gemischten Gefühlen zurück in die Liga

Plus Nach vier Testspiel-Niederlagen gewinnt der FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg. Das sorgt für Selbstvertrauen – allerdings sind auch Probleme offensichtlich.

Von Robert Götz

Als sich Maximilian Arnold den Ball am Elfmeterpunkt vor der leeren Südtribüne, es waren keine Zuschauer erlaubt, zurecht legte, da schien es, als würde der FC Augsburg die zweite Testphase vor dem Bundesligastart am kommenden Sonntag in Dortmund ohne Sieg abschließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

