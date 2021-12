FC Augsburg

vor 17 Min.

Nach der Enttäuschung in Fürth: So reagiert Trainer Weinzierl

Plus Gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth zeigt der FC Augsburg eine biedere Vorstellung. Nicht nur die vergebene Chance schmerzt, ebenso die Erfolge der direkten Konkurrenten.

Von Johannes Graf

Wäre da nicht dieser Pfiff gewesen, mancher hätte das Ende dieser Bundesliga-Begegnung gar nicht mitbekommen. Die Enttäuschung ob dieses torlosen Unentschiedens zeigte sich darin, dass weder Spieler noch Trainer des FC Augsburg oder der SpVgg Greuther Fürth irgendeine Reaktion zeigten. Geisterspiele zeichnen sich grundsätzlich nicht durch Lautstärke aus, so still wie an diesem Nachmittag im Sportpark Ronhof enden sie dennoch selten.

