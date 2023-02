FC Augsburg

vor 4 Min.

Nach der Feuertaufe für den FCA: Bei Renato Veiga ist noch Luft nach oben

Plus Der 19-jährige Portugiese Renato Veiga gab beim 1:3 in Mainz sein Debüt für den FC Augsburg – als linker Verteidiger. Eine für ihn ungewohnte Rolle.

Von Andrea Bogenreuther

Als in der Winterpause nach sechs Neuzugängen beim FC Augsburg alle Transferhandlungen schon abgeschlossen schienen, schlug der Fußball-Bundesligist wenige Stunden vor dem Schließen des Transferfensters noch einmal zu. Am Abend des 31. Januars wurde die Verpflichtung des portugiesischen U20-Kapitäns Renato Palma Veiga verkündet. Er wurde mit Kaufoption für ein Jahr bis zum 31. Dezember 2023 von Sporting Lissabon für 200.000 Euro ausgeliehen. Als "flexibel einsetzbarer Defensivspieler, der mit seiner Körpergröße, seiner Zweikampfführung und seinem starken linken Fuß unseren Kader sinnvoll verstärkt", wie der Verein damals in seiner Pressemitteilung ankündigte.

