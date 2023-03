Nach langer Verletzung meldet sich Irvin Cardona beim FCA zurück

Plus Der Franzose fiel nach einem bösen Tritt in seinem ersten Spiel für den FCA lange aus – und zeigte nun gegen die Bayern erneut, dass er eine Bereicherung sein kann.

Von seinem ersten Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund hatte Irvin Cardona eine lange Zeit schmerzhafte Erinnerung mitgebracht. "Der Fuß war tiefblau, über Wochen hinweg", berichtete Stefan Reuter. Der BVB-Abwehrspieler Julian Ryerson war dem Franzosen in einem Zweikampf auf den Fuß gestiegen, die Stollen des Schuhes bohrten sich durch. Cardona, der für den ebenfalls verletzten Ruben Vargas gekommen war, musste genäht werden und selbst nach seiner Einwechslung wieder runter. Durch das "fiese Foul", wie FCA-Trainer Enrico Maaßen beim Spiel Ende Januar geklagt hatte, war Cardona lange zum Zuschauen gezwungen.