FC Augsburg

12:43 Uhr

Nach Unentschieden gegen Stuttgart ist der FCA zum Zufriedensein gezwungen

Plus Ein Erfolg gegen den VfB Stuttgart hätte für den FCA befreiende Wirkung entfaltet. So aber mühen sich die Verantwortlichen, das Ergebnis in ein positives Licht zu rücken.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Als Enrico Maaßen, 39, und Sebastian Hoeneß, 40, ihr Eingangsstatement abgaben und sich den Fragen der Journalisten stellten, weigerten sich die beiden Bundesligatrainer regelrecht, das vorangegangene Spiel aus einer negativen Sichtweise zu betrachten. Stattdessen: Positives hervorheben, die Spieler stark reden, die Umstände ins Feld führen. Der Augsburger Maaßen sprach davon, das "Minimalziel" erreicht zu haben, auch Stuttgarts Hoeneß wollte in diesem 1:1 "keinen Rückschlag" im Abstiegskampf sehen. Lobte stattdessen, wie seine Mannschaft auf den frühen Rückstand reagiert und sich den Punkt in Hälfte zwei verdient hatte. "Der Punkt kann sehr wertvoll sein. Den nehmen wir mit, und die Gewissheit, dass wir leben und marschieren können", betonte Hoeneß. Maaßen, ein Bruder im Geiste und beinahe gleich alt, meinte: "Wir wollten Stuttgart auf Abstand halten. Das haben wir geschafft."

Letztlich waren der FC Augsburg und der VfB Stuttgart zum Zufriedensein gezwungen. Den Augsburgern hilft der eine Zähler mehr, weil sie den Abstand auf Stuttgart beibehielten, doch eben gleich den Stuttgartern ließen sie eine große Chance liegen. Ein Erfolg wäre einem gewaltigen Schritt Richtung Klassenerhalt gleichgekommen. So besteht vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) weiterhin die Gefahr, nochmals tief in den Kampf um den Abstieg hineingezogen zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen