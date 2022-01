Nach Wechsel-Gerüchten: Felix Uduokhai bekennt sich zum FCA

Plus Vergangene Woche tauchten Wechselgerüchte auf. Newcastle United soll bereit sein, 25 Millionen Euro für den Innenverteidiger zu zahlen. Doch der 24-Jährige hat davon nichts gehört und hat auch kein Interesse.

Es war ein Fünfzeiler auf der Homepage der italienischen Fußball-Webseite Tuttomercatoweb, der sich vergangene Woche über die sozialen Medien verbreitete und rund um den FC Augsburg für Aufregung sorgte. Danach wäre Newcastle United bereit, 25 Millionen Euro für einen Wintertransfer von Innenverteidiger Felix Uduokhai auf den Tisch zu legen. Der abstiegsbedrohte Premier-League-Klub war vor kurzem durch ein vom saudischen Staatsfonds Public Investment Fund angeführtes Konsortium übernommen worden, ist seitdem aggressiv auf dem Transfermarkt unterwegs und wird mit vielen Spielern in Verbindung gebracht.