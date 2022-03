Termin steht: FCA-Spiel gegen Mainz wird im April nachgeholt

Selten ist über eine Verlegung eines Bundesligaspiels derart viel diskutiert worden. Nun steht fest, wann die Partie zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05 angepfiffen werden soll.

Die Verantwortlichen des FC Augsburg und von Mainz 05 haben in den vergangenen Tagen keine Gelegenheit ausgelassen, um sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Auslöser war eine mögliche Spielabsage. Die Mainzer hatten bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Antrag gestellt, das Spiel am vergangenen Samstag zu verschieben. Ihre Begründung: zu wenig spielfähige Profis. Die Augsburger beharrten darauf, dass die Mainzer im Sinne der DFL-Spielordnung über ausreichend "spielfähige" Profis verfügten. Letztlich entsprach die DFL dem Antrag der Mainzer und verlegte die Partie.

FC Augsburg gegen Mainz 05 am Mittwochabend

Nun steht fest, wann die Bundesliga-Begegnung nachgeholt wird. Nach Informationen unserer Redaktion findet das Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und dem Klub aus Rheinhessen am Mittwoch, 6. April, um 18.30 Uhr in der Augsburger WWK-Arena statt. Die DFL hat den Termin noch nicht bestätigt. Die Mannschaft von FCA-Trainer Markus Weinzierl muss sich somit in der Woche vor den Osterferien auf eine englische Woche einstellen. Die Begegnung ist zwischen dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag, 3. April (15.30 Uhr/live auf DAZN), und dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München (Samstag, 9. April, 15.30 Uhr/live auf Sky) angesetzt.

Zuvor steht für den FC Augsburg am kommenden Wochenende das äußerst wichtige Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart an (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Bei einem Sieg steigen die Chancen auf den Klassenerhalt gewaltig, bei einer Niederlage wird die Lage wieder bedrohlicher. Vor der englischen Woche hat Trainer Weinzierl einen Vor-, zugleich aber auch einen Nachteil. Weil Ende März eine Länderspielpause ist, muss er auf die Nationalspieler verzichten, die mit ihren Auswahlteams unterwegs sind und entsprechend müde wirken könnten. Andererseits können jene Spieler, die nicht für ihr Land im Einsatz sind, also die meisten im Kader des FCA, sich gezielt auf die körperliche Belastung der englischen Woche vorbereiten. (joga)

