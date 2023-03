Neue Folge Viererkette: Bayern und der FCA liefern Spektakuläres aus Fröttmaning

Gegen den FC Bayern kommt der FCA gut aus den Startlöchern, kommt dann aber ordentlich ins Trudeln. Was Hoffnung fürs Heimspiel gegen Schalke macht.

Wie ging das denn bitte schon wieder los? Gerade einmal 120 Sekunden waren in der Münchner Allianz Arena gespielt, als der Ball das erste Mal im Tornetz zappelte. Das frühe 1:0 für den FC Augsburg ließ die Fans von einer erneuten Überraschung gegen den Rekordmeister träumen. Allerdings blieb es beim Wunsch. Die Bayern machten in der ersten Halbzeit bitteren Ernst und stellten zur Pause auf 4:1. Zwischenzeitlich sah es nach einem Debakel aus. Weil der FC Bayern einen Gang zurückschaltete und der FCA Moral bewies, kam es am Ende zu einem 3:5 aus Augsburger Sicht. Ganz schön spektakulär also. In der aktuellen Folge unseres FCA-Podcasts "Viererkette" sprechen unsere Redakteure Robert Götz und Florian Eisele über das Spiel, das sie sich vor Ort angesehen haben.

Dabei könnte der Auftritt des FC Augsburg in München vor allem für einen FCA-Profi etwas bewirkt haben: Mergim Berisha. Der traf mal wieder gegen seinen Lieblingsgegner, den FC Bayern, und weist gegen die Münchner mittlerweile eine beachtliche Statistik auf: In bislang vier Partien gegen den Klub kommt er nun auf fünf Tore. Das ist beachtlich und könnte dazu führen, dass Berisha Teil des Nationalmannschaftsaufgebots ist, das am kommenden Freitag bekannt gegeben wird. Praktisch dabei: Bundestrainer Hansi Flick sah sich das Spiel des FC Bayern im Stadion an und bekam den Doppelpack von Berisha aus nächster Nähe zu sehen.

Irvin Cardona war eine der positiven Augsburger Überraschungen

In positiver Erinnerung dürfte auch Irvin Cardona das Spiel in Erinnerung behalten. Der Franzose musste wegen eines "fiesen Fouls" (FCA-Coach Enrico Maaßen) aus dem BVB-Spiel Ende Januar lange zusehen, stand nun erst zum zweiten Mal seit der Verletzung im Kader und brachte bei seiner Einwechslung frischen Wind in die FCA-Offensive. Der Arbeitstag des 25-jährigen Franzosen macht Lust auf mehr: 45 Minuten, ein Tor, eine Vorlage. Darf aus Augsburger Sicht auch gerne gegen Schalke so weitergehen.

In welcher Hinsicht FCA-Trainer Maaßen gleich doppelt Historisches geleistet hat, was der Stand bei der Verletzung von Torhüter Rafal Gikiewicz ist und auf was es nun ankommt – all das ist in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören. Viel Spaß dabei!

