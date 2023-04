Neue Folge Viererkette: Brisanz im Tor und ein Finale gegen Stuttgart

Gegen Leipzig holt sich der FCA Lob, aber keine Punkte. Im Tor bleibt es spannend – nun steht der Knaller gegen den VfB an, bei dem ein wichtiger Spieler fehlt.

Beim 2:3 in Leipzig holt sich der FC Augsburg zwar Lob – unter anderem vom Trainer der Sachsen – ab, aber erneut keine Punkte. Tabellarisch bedeutet das: Nach der Niederlage ist der FCA wieder mitten drin im Abstiegskampf, der schon so fern schien. Das nächste Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten, den VfB Stuttgart, wird so noch wichtiger als es ohnehin schon gewesen wäre. Zu allem Überfluss wird Trainer Enrico Maaßen ein wichtiger Spieler in der Partie fehlen – und auch im Tor ist neue Brisanz drin. Diesmal sprechen Johannes Graf, Marco Scheinhof und Florian Eisele über die Lage beim FCA.

Besonders bitter neben der nicht unbedingt notwendigen Niederlage bei RB ist die zehnte Gelbe Karte für Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw. Der FCA-Kapitän wird damit beim "kleinen Abstiegsfinale" gegen Stuttgart gesperrt zusehen müssen. Dass beim VfB mit Konstantinos Mavropanos ebenfalls ein wichtiger Abwehrspieler infolge einer Gelb-Rot-Sperre ausfallen wird, ist da nur ein schwacher Trost. Denn ohnehin nehmen die Abwehrfehler der Augsburger in der jüngsten Zeit eine große Rolle ein. Robert Gumny etwa war gegen Leipzig völlig indisponiert und wurde noch innerhalb der ersten Halbzeit ausgewechselt.

Drei Spieler machen beim FC Augsburg Hoffnung gegen den VfB Stuttgart

Hoffnung, dass es gegen den VfB etwas werden kann, machen neben der starken Heimbilanz und der Siegesserie am Freitagabend (Stichwort: Champions League des kleinen Mannes) drei Spieler. Zum einen Ruben Vargas, der gegen Leipzig wie schon in der Vorwoche zum Anschluss traf. Zudem kommen mit Ermedin Demirovic nach seiner Rot-Sperre und wohl Mergim Berisha nach seiner Verletzung die beiden besten Augsburger Torschützen zurück.

Im Tor könnte dann wieder Tomas Koubek stehen. Der Tscheche hat gegen Leipzig den Kasten gehütet. Ob Stammkeeper Rafal Gikiewicz wieder fit ist – das ist ebenso offen wie die Zukunft des Polen, dessen Vertrag sich bei 25 Spielen verlängert. Stand jetzt hat er 23 Einsätze – und es ist offen, ob noch genügend Partien hinzukommen. Ebenso offen ist, wie es mit Torwarttrainer Kristian Barbuscak weitergeht. Der Vertrag des Slowaken läuft aus, beim FCA ist man wohl nicht vollumfänglich mit der Arbeit des 46-Jährigen zufrieden. Die Torwartposition bleibt eine von mehreren Baustellen beim FC Augsburg. Auch wenn in dieser Woche alles auf das Spiel gegen Stuttgart ausgerichtet sein dürfte.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer spätestens montags bis 18 Uhr.