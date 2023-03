Neue Folge "Viererkette": Das Slapstick-Festival gegen Bremen und ein Premierentor

Einen Sieg der glücklichen dafür aber umso wichtigeren Sorte gibt es gegen Werder Bremen. Ein Trio, das zuletzt die Bank drückte, wird ganz wichtig.

Was für eine erste Halbzeit, was für ein Fehlerfestival! Im Heimspiel gegen Werder Bremen leisteten sich sowohl der FC Augsburg als auch die Gäste einen Patzer nach dem anderen. Im Gegensatz zu manch anderem Heimspiel (siehe etwa RB Leipzig) hatte der FCA an diesem Samstagsnachmittag das Glück auf seiner Seite und fuhr einen immens wichtigen 2:1-Sieg gegen Bremen ein. Entscheidend dafür waren drei Spieler, die zuletzt noch Stammplätze auf der Bank hatten. Über das Spiel und die vielen Geschichten dazu sprechen diesmal unsere Reporter Robert Götz und Florian Eisele.

Der erste Spieler, der von der Bank in die Startelf zurückgekehrt war, ließ den FCA nach gerade mal sechs Minuten jubeln: Dion Beljo. Der Kroate, mit drei Millionen Euro Ablöse teuerster der sieben Winter-Neuzugänge, setzte sich stark gegen zwei Bremer durch und schloss cool ab – es war sein erster Treffer in der Bundesliga und der Abschluss einer privat perfekten Woche für ihn (mehr dazu im Podcast).

FCA-Torwart Rafal Gikiewicz leistete sich erneut einen Disput mit den Werder-Fans

Doch auch zwei Profis, die zuletzt in erster Linie Bankangestellte beim FCA waren, hatten ihren großen Anteil an dem Sieg: Maximilian Bauer half nach seiner Einwechslung dabei, die Viererkette zu stabilisieren, Julian Baumgartlinger verlieh dem Augsburger Mittelfeld mehr Standfestigkeit. Nicht ausgeschlossen, dass beide beim nächsten Auftritt beim FC Bayern in der Startelf stehen. Wie beide Spieler die Partie erlebt haben – auch darum wird es im Podcast gehen.

Und dann gilt natürlich: Fast kein Podcast ohne Rafal Gikiewicz. Der polnische Schlussmann des FC Augsburg stand wie schon im Hinspiel im Fokus: zuerst mit Paraden, dann mit einem dicken Patzer, dann wieder mit guten Leistungen, zum Schluss in Form einer Auseinandersetzung mit den Bremer Fans. Warum aber speziell der Abend für den Keeper ein Genuss war, gibt es ebenso in der Folge zu hören.

