Neue Folge "Viererkette": Der runderneuerte FCA landet den Big Point

Gegen Bayer Leverkusen gelingt dem FC Augsburg ein wichtiger Sieg. Wie die Transfer-Aktivitäten zu sehen sind und welch unglaubliche Serie es gibt.

Jahrelang gab es für den FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen nichts zu holen: Bis zu Beginn dieser Saison wollte dem FCA schlichtweg kein Sieg gegen die Werkself gelingen. Zu Beginn dieser Spielzeit holte Augsburg bekanntlich den ersten Erfolg gegen den Verein – mit einem 2:1 gelang ein Überraschungserfolg dank eines überragenden Rafal Gikiewicz. Nun trafen beide Teams erneut aufeinander – und erneut holte der FCA mit dem 1:0-Sieg einen Dreier, diesmal allerdings auf eine weit weniger glückliche Weise. Über den aktuellen, enorm wichtigen Erfolg reden in der aktuellen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion, Robert Götz und Florian Eisele.

Erneut sorgte dabei ein FCA-Akteur für das goldene Tor: Mergim Berisha traf, wie schon beim letzten Sieg gegen Mönchengladbach zum einzigen Tor. Der 24-Jährige ist ein Experte für die Big Points, auch gegen den FC Bayern markierte er den Treffer zum Sieg. Ohnehin dürfte das Wochenende für den Angreifer nach Wunsch gelaufen sein: Am Samstag hatte der Stürmer seine Lebensgefährtin geheiratet – und damit gewissermaßen zwei Volltreffer an nur einem Wochenende gelandet.

FCA-Trainer Enrico Maaßen sieht in Berisha einen Stürmer für die DFB-Auswahl

Wer einen derartigen Lauf hat, dem scheint alles zu gelingen – warum also nicht auch eine Nominierung für die DFB-Auswahl? Bundestrainer Hansi Flick hatte kürzlich Überraschungen bei seiner nächsten Kadernominierung angekündigt – und eine Berufung des FCA-Stürmers könnte eine solche sein. Wenn es nach FCA-Coach Enrico Maaßen geht, hätte seine Nummer 11, die eigentlich eine 9 ist, eine Einladung verdient, denn: "Es gibt wenig bessere Neuner, die wir gerade in Deutschland haben." Ob Berisha wirklich reif für die DFB-Auswahl ist – darüber diskutieren unsere Redakteure in der Viererkette.

Ebenso geht es darum, wie der Kaderumbau des FC Augsburg in der Winterpause zu sehen ist: Sieben Neuzugänge stehen fünf Abgängen gegenüber. Kein anderer Bundesligist war so emsig wie der FCA - und wird dennoch ein Transferplus erzielen. Über die Transferströme des Klubs, die Gründe für den Umbau sowie eine unglaubliche Serie, die mit dem Sieg gegen Leverkusen fortgesetzt wurde, geht es in der aktuellen Folge der Viererkette. Viel Spaß beim Hören!

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.