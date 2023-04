Neue Folge Viererkette: Die Schwäche der anderen ist die Stärke des FCA

Gegen Stuttgart gelingt ein Unentschieden, das sich nach zwei Tagen wertvoll anfühlt. Der Blick auf das Restprogramm stimmt hingegen nicht optimistisch.

Seit Jahren gewinnt der FC Augsburg seine Spiele, wenn diese am Freitagabend stattfinden – und ausgerechnet gegen den VfB Stuttgart, der an diesem Termin immer den Kasten voll bekam, ist Schluss damit. Am Ende stand ein 1:1 gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Nach Abschluss des kompletten Spieltags gilt aber: War gar nicht so schlecht, das Unentschieden. Denn alle anderen Vereine im Keller verloren ihre Spiele, sodass in Abwandlung eines anderen Fußball-Mottos aus FCA-Sicht gilt: Eure Schwäche ist unsere Stärke. Über das Spiel und all seine Begleiterscheinungen diskutieren diesmal Johannes Graf, Robert Götz und Florian Eisele.

Dabei fiel eine weitere Symptomatik auf: Erneut ging der FCA in Führung – und konnte diesen Vorsprung nicht ins Ziel retten. Ingesamt 23 Punkte "vergab" Augsburg auf diese Weise bereits in dieser Spielzeit. Das führt zur Frage nach dem Warum. Eine Erklärung mag sicherlich die sein, dass viele Spieler innerhalb des Kaders erst noch ihre Erfahrungen und damit ihre Cleverness sammeln müssen. Eine andere Spur führt zur Frage, ob wirklich alle Spieler körperlich fit sind. Ist das so? Die für körperliche Fitness zuständige Viererkette diskutiert darüber.

Bitter: Kurz vor Schluss musste der FCA erneut ein Gegentor hinnehmen. Foto: Tom Weller, dpa

Das Restprogramm des FC Augsburg hat es in sich

Ein Blick auf das Restprogramm des FC Augsburg stimmt hingegen nicht sonderlich zuversichtlich: Mit Frankfurt, Union und Dortmund warten an den verbliebenen fünf Spieltagen noch drei Spitzenteams auf den FCA. Mit Bochum wartet ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt, am letzten Spieltag geht es nach Mönchengladbach.

Spannend ist auch eine Personalie, die beim FCA in den kommenden Wochen entschieden wird: Erhält André Hahn noch mal einen neuen Vertrag? Das aktuelle Arbeitspapier des 32-Jährigen, der aktuell mit einer Knieverletzung ausfällt, endet im Sommer. Die Viererkette hat dazu eine recht deutliche Meinung.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer spätestens montags bis 18 Uhr.