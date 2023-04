Neue Folge Viererkette: Drei faule Eier gegen Köln und Ärger um Pepi

Autsch, FCA: Gegen den direkten Konkurrenten aus Köln setzt es eine Pleite. Und Rekordtransfer Ricardo Pepi probt aus den Niederlanden den Aufstand.

Gegen den 1. FC Köln wollte der FC Augsburg eigentlich vieles klarmachen im Abstiegskampf: Ein Sieg gegen den Tabellennachbar hätte den FCA der größten Sorgen entledigt und – auch das ist nicht zu verachten – die Sorgen der Rheinländer vergrößert. Es kam alles anders: In einem ausgesprochen schwachen Spiel verlor Augsburg mit 1:3. Noch dazu muss sich der Verein mit dem Ärger um einen Spieler herumschlagen, der aktuell gar nicht das Trikot des FC Augsburg trägt: Ricardo Pepi, mit 16 Millionen Euro Rekordeinkauf und derzeit an den FC Groningen ausgeliehen, meldete sich zu Wort und betonte in einem Interview, nicht nach Augsburg zurückkehren zu wollen. Darüber und über das Spiel sprechen in der aktuellen Folge der Viererkette Andrea Bogenreuther, Robert Götz und Florian Eisele.

Auffällig bei der Partie gegen Köln war die Saftlosigkeit, mit der Augsburg zu Werke ging. Völlig unverständlich für Fans, Beobachter und sogar für einzelne Spieler selbst. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw etwa beklagte, dass in dem Spiel "Jungs gegen Männer" gespielt hätten. Wer da wer war, dürfte klar sein. Dazu passte es, dass wieder einmal Rafal Gikiewicz im Tor des FCA keine gute Figur machte. Der Schlussmann sah bei zwei Toren nicht gut aus. Deswegen dürfen Fragen erlaubt sein, ob es denn so ratsam ist, eine weitere Saison mit Gikiewicz zu bestreiten. Die Vertragssituation ist klar: Steht der 35-Jährige auch in den nächsten beiden Spielen im Tor, kommt er auf 25 Bundesligaspiele. Dank eines Passus in seinem Vertrag würde sich sein Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängern.

Findet beim FC Groningen zu neuer Spielstärke: Ricardo Pepi vom FC Augsburg. Foto: Imago

Ricardo Pepi, der FC Augsburg und die Rolle seines Beraters

Noch bis 2026 steht Ricardo Pepi beim FC Augsburg unter Vertrag. Nun gab der 20-jährige US-Amerikaner, der erst im Januar 2022 für die Rekordablöse von 16 Millionen Euro gekommen war, in einem Interview bekannt, nach dem Ende seiner Leihe beim FC Groningen nicht zum FCA zurückgehen zu wollen: "Wegen der Art und Weise, wie sie mich behandelt haben, ist zurückgehen nach Augsburg keine Option." Welche Rolle sein Berater spielt, wie die Aussagen Pepis einzuschätzen sind und ob der Stürmer nach Meinung der Viererkette ab dem Sommer noch beim FCA spielt, gibt es wie vieles mehr in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

