Neue Folge Viererkette: Punkte in Wolfsburg zu verschenken

Gegen den VfL gibt es den nächsten bitteren Ausgleich in der Schlussminute. Was dennoch Hoffnung macht und wer der Star des Spiels aus Augsburger Sicht ist.

Beinahe, aber eben nur beinahe wäre dem FC Augsburg erstmals in diesem Jahr ein Sieg auf fremdem Platz gelungen. Lange sah es nach einem glücklichen Sieg aus – bis zur 84. Minute stand es 2:0 für Augsburg. Gegen den VfL gibt es den nächsten bitteren Ausgleich in der Schlussminute. Was dennoch Hoffnung macht und wer der Star des Spiels aus Augsburger Sicht ist – das besprechen diesmal Robert Götz und Florian Eisele.

Bitter dabei: Nach dem späten Ausgleich gegen den FC Schalke vor der Länderspielpause war es erneut ein Last-Minute-Gegentor, das einen Augsburger Sieg verhinderte. Unsere Reporter gehen deswegen der Frage nach, warum der FCA immer wieder Punkte verschenkt: Ist es die Taktik? Ist es einfach nur Pech? Oder liegt es an der Altersstruktur des mittlerweile deutlich verjüngten Kaders?

Arne Engels zeigte erneut eine starke Leistung im FCA-Mittelfeld

Stichwort deutlich verjüngt: Positiv hervorzuheben ist wieder mal Arne Engels. Der 19-Jährige, der erst zu Jahresbeginn aus der zweiten belgischen Liga gekommen ist, spielt, als ob er bereits Jahre in der Bundesliga auflaufen würde. Gegen Wolfsburg sorgte er mit einer starken Aktion für Beifall: Zuerst eroberte er sich den Ball mit einer gut getimten Grätsche, dann bediente er Berisha mit einem noch besser getimten Vertikalpass. Das Gute daran: Engels ist erst Teenager und wird hoffentlich noch besser werden. Völlig zu Recht gab es für ihn unter der Woche ein saftiges Marktwert-Update: Durch seine Leistungen versiebenfachte sich der Wert des Belgiers.

Warum ausgerechnet ein Routinier Sorgen bereitet, welche große Chancen der April bietet und wie eine Entscheidung der Uefa dem FCA in die Karten spielen könnte – all das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören. Viel Spaß dabei!

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Lesen Sie dazu auch

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer spätestens montags bis 18 Uhr.