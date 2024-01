Neue Folge Viererkette: Thorup krönt seine 100 Tage als FCA-Trainer

In Mönchengladbach holt der FCA mal wieder einen Rückstand auf. Ein Neuzugang macht sein bestes Spiel und in einer Sache ist Augsburg so gut wie Barcelona.

Und so schnell vergehen 100 Tage: Am Dienstag, 23. Januar, ist Jess Thorup exakt seit dieser Zeitspanne Trainer beim FC Augsburg. Auch wenn manches noch nicht so gut klappt und es Rückschläge wie beim 0:3 in Stuttgart gibt: Die Bilanz fällt prächtig aus. In einer Thorup-Tabelle der vergangenen elf Spieltage steht der FCA auf Rang 8 und hat zwei Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz. Passend dazu gab es beim 2:1-Sieg in Mönchengladbach wieder eine Kostprobe der Tugenden , die die Mannschaft unter dem Dänen verinnerlicht hat: Auch nach einem Rückstand wird nach vorne gespielt, nicht aufgesteckt. Das wurde am Sonntagabend belohnt. Über die Bilanz des Dänen sprechen in der aktuellen Folge der Viererkette Marco Scheinhof und Florian Eisele.

Dabei traten bei allen positiven Entwicklungen auch erstmal die Schwächen des FCA wieder in den Vordergrund: Beim 0:1 sah Torwart Finn Dahmen nicht gut aus, verpasste es, den Ball zu klären. Bei allen Stärken, die der Schlussmann auf der Linie hat: Die Strafraumbeherrschung muss dringend besser werden. Speziell nach der Halbzeit zeigte Augsburg aber Comeback-Qualitäten und drehte das Spiel binnen weniger Minuten. Eine große Rolle spielte nach Ansicht der Viererkette dabei ein Spieler, der erst im Sommer nach Augsburg gekommen war: Kevin Mbabu machte seine bisher beste Partie für den FCA. Der Schweizer bereitete nicht nur den Ausgleich von Phillip Tietz, sondern war vor allem in der Schlussphase der gefährlichste Augsburger, fast jede Offensivaktion lief dann über den Außenbahnspieler.

Am Ende war wieder mal ein Spiel gedreht. Insgesamt hat der FCA nun schon 15 Punkte nach Rückständen geholt – so viel wie keine andere deutsche Mannschaft. In den europäischen Top-Fünf-Ligen ist Augsburg damit so gut wie der FC Barcelona, besser sind nur Real Madrid (16), der FC Liverpool (19) und der FC Girona (22). Etwas überraschend war der FC Augsburg kurz vor dem Spiel noch auf dem Transfermarkt aktiv geworden: Kristijan Jakic kommt leihweise von Eintracht Frankfurt. Das mag überraschen, weil der Kroate damit der sechste Profi ist, der im zentralen Mittelfeld zu Hause ist. Warum sich Augsburg um ihn bemüht hat, warum Thorup große Stücke auf ihn hält und für wen im FCA-Kader es nun knapp wird, ist in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

