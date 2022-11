Neues Buch über den FCA: Wichtiges und Witziges über Rot-Grün-Weiß

Plus Ein neu erschienenes Buch sammelt Historisches, Überraschendes und viele Kuriositäten rund um den FC Augsburg – von dessen Gründung bis zum Bundesliga-Aufstieg.

Welcher Trainer des FC Augsburg holte in sieben Spielen sechs Siege und ein Remis und wurde dennoch entlassen? Welcher Torjäger traf viermal gegen Brasilien, hatte aber nur elf Zehen? Und welcher FCA-Coach war zudem noch Ringer und Boxer? Wer das nun über den Verein erschienene Buch „FC Augsburg – Populäre Irrtümer und Wahrheiten“ von Andreas Schäfer liest, wird die Antworten finden.