Neuzugang Maximilian Bauer muss sich beim FCA behaupten

Frage: Das ist wohl der Wolfgang S.

ohne "Wolf-Avatar" im Profil und der versteht anscheinend noch etwas weniger von Fußball, als sein Namens-Kollege!



Ich beantworte aber gerne ihre Frage:

Weil man eben für jede "wichtige Position" einen Backup benötigt, soviel lernt man wenigstens, wenn man in einem "reinen Fußball-Forum" und nicht nur hier in der Zeitung mitliest, oder sogar selber schreibt. Dann kann man vielleicht auch fachlich informiert auch etwas mitreden!

Wie man inzwischen über den FCA lesen kann,

will der neue Trainer wohl mit einer Dreier-Kette spielen und da braucht man dazu schon mal 3 Innenverteidiger und fällt davon mal einer wegen Verletzung, oder nach der 5. gelben Karte, oder gar einer Rot-Sperre" aus, dann folgt daraufhin eben der Backup und deshalb hat der FCA sogar 5 Innenverteidiger verpflichtet und das ist auch gut so, weil die einzelnen Spieler, sage und schreibe, sogar auch auf anderen Positionen wenn "Not am Mann ist" eingesetzt werden können!



Lieber Wolfgang S.

ich hoffe, dass ich Ihre Frage zur Zufriedenheit beantworten konnte.

