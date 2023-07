FC Augsburg

Neuzugang Patric Pfeiffer: Ein Hoffnungsträger in der Warteschleife

Plus Patric Pfeiffer hat alle Anlagen, um der Kopf der Innenverteidigung des FC Augsburg zu werden. Und das wäre auch dringend nötig. Doch es gibt da ein Problem.

Von Robert Götz

Diese eine Szene vom letzten Spieltag der vergangenen Saison lässt Patric Pfeiffer nicht los. Erst vor kurzem hat er sie sich wieder angesehen. Und wieder kann er es nicht fassen, dass er in seinem letzten Spiel für den SV Darmstadt 98 gegen die SpVgg Fürth so hart bestraft wurde. Die Darmstädter standen als Aufsteiger bereits fest, es ging nur noch darum, wer Zweitliga-Meister wird. Darmstadt oder Heidenheim. Es lief die 30. Minute, als Pfeiffer im Mittelfeld nach einem Kopfballduell mit seinem Gegenspieler Ragnar Arche zu Boden ging und wie eine Schildkröte auf dem Rücken lag. Er holte mit den hochgehobenen Beinen Schwung und traf Arche dabei am Oberkörper. Schiedsrichter Nicolas Winter schaute sich die Szene am Bildschirm an und gab Pfeiffer anschließend die Rote Karte.

Pfeiffer geht mit drei Bundesliga-Spiele Sperre in der neuen Saison

Dass Darmstadt mit 0:3 verlor und damit die Meisterschaft noch an Heidenheim verlor, spielt längst keine Rolle mehr. Dass Pfeiffer für die Tätlichkeit, die aus seiner Sicht keine war, drei Meisterschaftsspiele Sperre vom DFB bekam, schon. Vor allem für den FC Augsburg. Denn Pfeiffer wird nach seinem Wechsel dem FCA zum Saisonstart gegen Gladbach, Bayern und Bochum fehlen. Damit muss er selbst länger als geplant auf sein Bundesliga-Debut warten. „Es war ein Zweikampf, wir fallen, meine Füße sind in der Luft, ich will schnell wieder aufstehen und er läuft in mich rein. Ich treffe ihn, aber ich denke nicht, dass man da eine Rote Karte geben muss. Der FCA hat noch versucht, die Dauer der Sperre zu verringern, aber das gelang nicht“, erzählt Patric Pfeiffer seine Sicht der Dinge.

