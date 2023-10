FC Augsburg

vor 32 Min.

Nicht mehr im Kader: Arne Maiers Trend setzt sich unter Trainer Thorup fort

Plus In der Rückrunde der vergangenen Saison zählte Arne Maier beim FC Augsburg zum Stammpersonal. Warum er gegen den VfL Wolfsburg nicht einmal mehr im Kader stand.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Arne Maier, 24, eilte in die Kabine des FC Augsburg. Unter Jess Thorup ein Ritual. Ehe alle Beteiligten den Medienvertretern für Interviews zur Verfügung stehen, schart der Trainer die Mannschaft nach der Partie um sich. Sagt ihnen ein paar Worte. Wenig überraschend wird Thorup nach dem 3:2-Erfolg reichlich Lob verteilt haben. "Überragend" hätten seine Spieler das auf dem Platz gemacht, wird er später in der Pressekonferenz berichten. Maier jedoch zählte nicht zu den Gelobten. Freizeitklamotten trug er, kein verschwitztes und verschmutztes Trikot, als er in die Katakomben ging. Denn für Maier war im Kader gegen den VfL Wolfsburg kein Platz gewesen.

Somit setzte sich der Trend fort, der zu Beginn der Saison für den gebürtigen Berliner begonnen hatte. Er verstärkte sich sogar. Während Maier in der Rückrunde der vergangenen Saison noch einen Stammplatz besaß, zu den torgefährlichsten Augsburgern zählte und 2023 fünf Treffer beisteuerte, findet er in dieser Spielzeit nicht wirklich statt. Maier ist ein Systemopfer. Weder Trainer Enrico Maaßen noch Nachfolger Jess Thorup vertrauten in der laufenden Runde einem Spielsystem, in dem der zentrale, offensive Mittelfeldspieler zur Geltung kommen konnte. In neun Spielen kam Maier lediglich zu drei kürzeren Einsätzen.

