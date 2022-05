FC Augsburg

Nicht nur die Hofmann-Nachfolge: Beim FCA herrscht viel Ungewissheit

Plus Der FC Augsburg wird am Samstag beim letzten Saisonspiel keine Spieler verabschieden. Das heißt aber nicht, dass alle dem Verein erhalten bleiben.

Von Marco Scheinhof

Der FC Augsburg könnte in unruhige Tage und Wochen gehen. Dabei war doch die wichtigste Frage beantwortet: Der FCA bleibt Erstligist, die sportliche Bedeutung des letzten Spiels gegen Greuther Fürth (Samstag, 15.30 Uhr) schwankt daher irgendwo zwischen freizeitlichem Sonntagskick und Abendsport mit der Familie. Alles könnte also bereitet sein für einen entspannten Nachmittag. Das Stadion wird gut gefüllt sein, die Sonne scheinen, Freibier ausgeschenkt werden. Und doch hängt viel Ungewissheit über der WWK-Arena. Noch mehr seit Freitagabend, als Klaus Hofmann aus gesundheitlichen Gründen von all seinen Ämtern zurücktrat. Klar ist rund um den FC Augsburg längst nicht alles.

