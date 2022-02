FC Augsburg

vor 16 Min.

Niederlechner: Beim einem Ok des FCA "wäre ich in die USA gewechselt"

Plus Der FCA-Stürmer spricht darüber, wie er fast schon weg war, über einen möglichen Sommerwechsel, eine Aussprache und dass er nicht mehr im Mannschaftsrat ist.

Von Robert Götz

Herr Niederlechner, Sie haben mit Ihrer Mannschaft ein begeisterndes Spiel gegen Union Berlin abgeliefert und 2:0 gewonnen. Was war anders als zum Beispiel beim 1:5 in Leverkusen?



Florian Niederlechner: Es ist ja bekannt, dass wir uns nach dem Leverkusen-Spiel zusammengesetzt haben. Da hat es auch mal richtig gestaubt. Wir haben uns die Meinung gesagt, dass man so nicht auftreten kann, dass man so kein Spiel in der Bundesliga gewinnt, dass man so im Abstiegskampf keine Chance hat.

