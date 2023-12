FC Augsburg

Niklas Dorsch hat wieder ein gutes Gefühl

Plus Augsburgs Trainer Jess Thorup schenkt dem Mittelfeldspieler viel Vertrauen. Das will er mit starken Leistungen zurückgeben – was ihm immer häufiger gelingt.

Von Marco Scheinhof

Niklas Dorsch versuchte, noch zu retten, was letztlich nicht mehr zu retten war. Er orientierte sich kurz, nur um festzustellen, dass auf der linken Augsburger Seite niemand mehr war. Ruben Vargas und Mads Pedersen standen an der Seitenlinie, sie hatten mit einer Spielunterbrechung gerechnet und waren von Trainer Jess Thorup zu sich gerufen worden. Dumm nur, dass es keine Unterbrechung gab, folglich auch keinen Spielertausch. Stattdessen schoss Werder Bremen den zweiten Treffer, den auch Dorsch nicht mehr verhindern konnte. Trotz aller Bemühungen.

"Ich habe noch versucht, das Spiel zu verzögern", sagt Dorsch einige Tage später. Gelungen ist es ihm nicht. "Das war eine falsche Wahrnehmung. Aber als Spieler sollte man die Situation immer im Blick behalten", meint der Mittelfeldspieler zu der kuriosen Szene. Andererseits sei es verständlich, dass bei einem Ruf des Trainers der Weg in Richtung Seitenlinie folge. Letztlich sei es eine Verkettung von Missverständnissen gewesen, so Dorsch. Allerdings mit Folgen. 0:2 verlor der FCA die Partie in Bremen, es war die erste Niederlage unter der Regie von Jess Thorup.

